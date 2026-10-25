اليونان والسعودية يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية

صدر اليوم بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لدولة كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان للمملكة حيث تبادلا خلالها التهنئة بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات.



وبحسب البيان المشترك ؛ فقد أكد الجانبان الأهمية البالغة لحماية أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، بما يضمن التدفق الآمن والمستمر لإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية دون انقطاع أو قيود.

وأعربا عن قلقهما بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، التي تؤثر في توافر الإمدادات واستقرار الأسواق.











وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأكدا سعيهما لتعزيز التعاون الأمني والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، ومكافحة جرائم التطرف والإرهاب وتمويلهما، وتبادل الخبرات والتدريب في هذه المجالات، واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومشاركة المعلومات حمايةً للمصالح الأساسية للبلدين وأمنهما الوطني.

