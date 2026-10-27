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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة يزيل شدة خشبية لأعمدة دور سادس مخالف

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شنّ حي جنوب الغردقة حملة ميدانية للتصدي للمخالفات الإنشائية وأعمال الحفر دون تصريح، أسفرت عن إزالة شدة خشبية لأعمدة دور سادس مخالف بمنطقة النصر، وإيقاف أعمال حفر وقطع طريق بمنطقة عرابيا لحين مراجعة التصاريح القانونية.

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على الانضباط والقضاء على المخالفات، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة شدة خشبية لأعمدة دور سادس بمنطقة النصر

ونفذ حي جنوب الغردقة، برئاسة أيمن سلطان، رئيس الحي، أعمال الإزالة خلال الجولة الصباحية، عقب رصد المخالفة ومتابعة الملاحظات الميدانية.

وشملت الأعمال إزالة شدة خشبية مخصصة لأعمدة دور سادس مخالف، بمساحة بلغت 200 متر مربع بمنطقة النصر، وذلك في إطار التحرك للتعامل مع المخالفات الإنشائية ومنع استمرارها.

إيقاف أعمال حفر وقطع طريق بمنطقة عرابيا

كما جرى إيقاف أعمال حفر وقطع طريق بمنطقة عرابيا لحين الاطلاع على التصريح الخاص بالأعمال، مع التنبيه بضرورة إعادة الشيء إلى أصله، وفقًا للإجراءات المنظمة.

وكلف رئيس الحي مساعده وقسم التنظيم والتعديات، بالتعاون مع شرطة المرافق، بمعاينة المخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

متابعة ميدانية مستمرة لضبط المخالفات

وأكد أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، استمرار المتابعة الميدانية والرقابة الدورية بمختلف مناطق الحي، للتصدي للمخالفات والحفاظ على الانضباط والالتزام بالقانون، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة.

الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

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