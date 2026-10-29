بتوجيهات رئاسية.. وزير العمل يعلن طرح 5753 فرصة عمل جديدة في 15 محافظة

​في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل ودعم الشباب الباحثين عن عمل، أعلنت وزارة العمل أمس الأربعاء، عن طرح 5753 فرصة عمل جديدة ومستقرة، وذلك عبر نشرة التوظيف الدورية التي توفرها بالتعاون مع 79 شركة من شركات القطاع الخاص، لتغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد إلى 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

​ويأتي هذا الإطلاق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتشغيل ودعم مسار التنمية الاقتصادية.

​توزيع جغرافي واسع النطاق لتلبية احتياجات الشباب

و​تتوزع فرص العمل الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة على 15 محافظة، وهي: القاهرة، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، قنا، البحيرة، أسيوط، المنيا، بني سويف، الأقصر، القليوبية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، ودمياط.

ويعكس هذا التنوع جغرافياً حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للوصول بالخدمات والفرص إلى مختلف المحافظات، وتوفير خيارات مهنية متنوعة أمام الشباب بالقرب من محل إقامتهم.

​متابعة صارمة لضمان جدية فرص العمل وحقوق العمال

​وفي سياق متصل، أصدر وزير العمل توجيهات واضحة لمديريات العمل بالمحافظات المعنية بضرورة المتابعة الميدانية والدقيقة لفرص العمل المعلنة؛ للتأكد من جديتها وصحتها، ومتابعة خطوات التقديم والتعيين وتذليل أي عقبات أمام الشباب.

​وشدد الوزير على أهمية التحقق من التزام الشركات بالضوابط القانونية المقررة، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ الكامل على الحقوق القانونية للعاملين.

وأكد أن مسؤولية الوزارة تتجاوز مجرد الإعلان عن الشواغر لتصل إلى ضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية ويحقق التوازن واستقرار علاقات العمل.

​"التدريب المهني".. ركيزة أساسية للتأهيل الداخلي والخارجي

​وفي رسالة موجهة للشباب، دعا وزير العمل إلى استثمار منظومة التدريب المهني التي توفرها الوزارة، باعتبارها الأداة الأهم للتأهيل الفعلي لسوق العمل محلياً ودولياً، من خلال اكتساب المهارات العملية المطلوبة في المهن الحديثة.

وأشار إلى أن التعاون المستمر مع القطاع الخاص يهدف إلى مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات أصحاب الأعمال، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويزيد من التنافسية الاقتصادية.

​آليات التقديم والتواصل

و​أوضحت وزارة العمل أن الراغبين في شغل الوظائف المعلنة يمكنهم التواصل مباشرة مع الشركات صاحبة الشواغر، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو زيارة الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينةنصر، وفقاً للآليات والإجراءات الخاصة بكل فرصة، مع متابعة تفاصيل النشرة عبر القنوات الرسمية للوزارة لضمان سرعة وسهولة التقديم.