إصابات إيبولا في الكونغو تتجاوز 11 ألف حالة في أسوأ تفش للمرض في تاريخها

أعلنت الحكومة الكونغولية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 11 ألف حالة؛ وهو رقم صادم يُبرز خطورة الوضع في ظل مواجهة الدولة لانتشار المرض بشكلٍ متواصل.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في الكونغو، فقد أصيب 11 ألفا و42 شخصا بالفيروس القاتل، الذي أودى بحياة 5 آلاف و387 منهم- أي ما يقرب من نصف المصابين- في تفش للمرض يُعد الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو.

وقد دعا خبراء إلى تكثيف الجهود لإبطاء انتشار المرض واحتوائه في الكونغو، لا سيما وأنه انتقل بالفعل إلى عدة دول إفريقية أخرى، منها أوغندا وكينيا ونيجيريا.

يُذكر أنه تم رصد عشرات المرات من تفشي فيروس إيبولا منذ اكتشافه لأول مرة عام 1976. وكان أكبر هذه التفشيات وأكثرها فتكا ذلك الذي شهدته غرب إفريقيا ما بين 2014 و2016، حيث سُجلت 28 ألف إصابة وأكثر من 11 ألف حالة وفاة.

أما التفشي الحالي، فيحتل المرتبة الثانية؛ إذ بلغ عدد الإصابات والوفيات بسببه- منذ الإعلان عنه- ثلاثة أمثال الأرقام المسجلة جراء تفشي المرض في غرب إفريقيا.