المدير العام للصحة العالمية: التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسانية وألا تستغل نقاط ضعف الأطفال

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسانية وألا تستغل نقاط ضعف الأطفال، وذلك خلال مشاركته في قمة الطفل ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام.

وشدد جيبريسوس - خلال اجتماع العمل الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت عنوان "النشأة في العصر الرقمي" - على أن حماية صحة الأطفال ومستقبلهم يجب أن تأتي في المقام الأول مع تقدم الذكاء الاصطناعي.

وقال جيبريسوس - في منشور له عبر منصة "إكس" - إنه دعا إلى اتخاذ ثلاث إجراءات خلال القمة وهي أولا، وضع قواعد عالمية تجعل سلامة الأطفال أمرا أساسيا وافتراضيا لشركات التكنولوجيا في كل مكان.. وثانيا، الاستثمار في الأبحاث الدولية حتى تكون القوانين مبنية على الأدلة لا على مجرد المخاوف.. وأخيرا، بناء القدرات لدى كل دولة سواء كانت غنية أو فقيرة حتى تتمكن من حماية أطفالها.

وأضاف جيبريسوس أنه لا يمكن لأي دولة القيام بهذه الأمور بمفردها، مؤكدا أن التعاون العالمي يعد أمرا ضروريا.