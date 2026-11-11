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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمويـن مطـروح: ضبـط 41 علبـة سجائـر مهربـة مجهولـة المصـدر

خلال الحملة التموينية
خلال الحملة التموينية
ايمن محمود

واصـل تموين مطروح حملاته المكثفة لضبـط الأسـواق وتشديـد الرقابـة علـى المخابـز والأنشطـة التموينيـة والتجاريـة تنفيـذاً لتوجيهـات   الدكتـور شريـف فـاروق وزيـر التمويـن والتجـارة الداخليـة و اللـواء  محمـد الزملـوط محافـظ مطـروح بمتابعـة الحالـة التموينيـة وموقـف الأسـواق والأسعـار والتـأكد مـن جـودة الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن وتنفيـذ حمـلات مستمـرة علـى المخـابز البلـدية والسياحيـة.

ضبط 41 الف علبة سجائر

واكد  المحاسـب عـادل بيومـى الهابـط وكيـل وزارة التمويـن بمطـروح على قيام حملـة تموينيـة تحـت إشـراف مديرية التموين  والمقـدم محمـود الطوخـي رئيـس مباحـث التمويـن بمطروح والدكتـور عمـرو بخيـت وكيـل المديريـة وبمعاونـة رجـال الضبـط القضـائي بالمديريـة ومباحـث التمويـن والادارات بالاشتـراك مـع مفتـش الأغذيـة

واوضح ان الحملة اسفرت عن ضبـط كميـة قدرهـا 41500 علبـة سجائـر مهربـة مجهولـة المصـدروتـم التحفـظ علـى المضبوطـات والعـرض علـى النيابـة العامـة لإعمـال شئونهـا

واشار علـى استمرار  تكثيـف الحمـلات التموينيـة علـى المخابـز البلديـة والأسـواق والمحـال التجاريـة لضمـان جـودة رغيـف الخبـز وضبـط الأسعـار وحمايـة حقـوق المواطنيـن.

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