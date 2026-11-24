شهد معرض الملابس الجاهزة الخيري بكلية الآداب جامعة بني سويف لليوم الثاني علي التوالي إقبالا كثيفا من الطلاب لشراء الملابس الجاهزة.

يأتي ذلك برعاية برعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وبعناية الدكتورة عزة جوهري، عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة منال السيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تم افتتاحه أمس داخل الكلية ، والمخصص لطلاب كلية الآداب ، وذلك في إطار حرص الكلية على دعم أبنائها الطلاب وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

حضر الافتتاح حضور الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور /جمال عبد المطلب، رئيس قسم الدراسات السكانية، الدكتورآمال طه، مدير وحدة المبادرات المجتمعية بالكلية، و انتصار عبدالباقي، مدير إدارة خدمة المجتمع والبيئة بالإدارة، و جميل عادل، مدير الكلية، وآمال عويس، نائب مدير الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وشهد اليوم الأول إقبالًا ملحوظًا من الطلاب على المعرض، وسط أجواء سادتها روح الود والتعاون والمحبة، وعكست أسمى معاني الإنسانية والعطاء والتكافل، حيث أتاح المعرض للطلاب الاستفادة من الملابس المعروضة ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم ودعمهم.

وقالت الدكتور منال السيد وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان المعرض شهد اليوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني للافتتاح إقبالا مكثفا من الطلاب وسط فرحة من الطلاب والطالبات .

وأضافت أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة، تتيح للطلاب اختيار مايناسبهم وللطالبات اختيار احتياجاتهن، ضمن مبادرة تستهدف تقديم الدعم لهن وتعزيز قيم التكافل والتعاون داخل المجتمع الجامعي.





فيما أكدت عميد الكلية الدكتور عزة جوهري، أن تنظيم المعرض جاء تأكيدًا على الدور المجتمعي لكلية الآداب وحرصها على تقديم المبادرات التي تضع احتياجات الطلاب في مقدمة أولوياتها، وترسخ قيم المشاركة والتراحم والتكافل والإنتماء والتعاون داخل المجتمع الجامعية.

كما تقدمت بالشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في إنجاح المعرض، سواء من خلال التبرع بقطع الملابس أو المشاركة في أعمال التنظيم والإعداد، مثمنةً جهود جميع المشاركين ودورهم في خروج المعرض بهذه الصورة المشرفة، ومؤكدةً أن هذا التعاون يعكس روح التكافل والمسؤولية المجتمعية التي تحرص الكلية على ترسيخها.