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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد انتقادات حفلها بموازين.. وليد منصور: شيرين عبدالوهاب الممثل الشرعي لصوت مصر

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
أحمد البهى

دعم منظم الحفلات الشهير "وليد منصور"، الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الانتقادات التى تعرضت له بعد حفلها بمهرجان موازين. 

وقال وليد منصور: صباح الخير صباح النجاح صباح كل حاجه حلوه، مستغرب جدا من ان في ناس قاعده تتكلم علي شرين عبدالوهاب في حفل موازين اللي كل الجهات المنظمه هناك بتقولك اكبر عدد جماهيري في تاريخهم و مستغرب اكتر من شويه اللجان الفشله اللي للأسف من ناس تابعه لفنانه متخيله كده مثلا ان هتلغوش علي نجاح شرين يا جامعه أنا بقالي ١٨ سنه شغال في شغلانه الحفلات ومع احترامي الكامل مصر مفيهاش غير شرين عبدالوهاب وحده طبعا في نجمات مصريات كبار جدا جدا بس شرين عبدالوهاب الممثل الشرعي لصوت مصر في العالم شرين لو روحت شارع شعبي تلاقي أغنيها لو روحت ديسكو هتلاقيها لو روحت ستاد هتلاقيها هي قدرت بصوتها واحسسها تكون صوت لجميع طبقات المجتمع سافر مع شرين وشوف هتفهم هي فين و يا ريت بعيد عن اي أمور شخصيه نفهم ان الفنانه دي حاله فنيه صعب تحصل ديما أنا شايف شرين ام كلثوم العصر الحديث أنا عملت ليها ٨٠٪؜ من حفلات مصر مفيش حفله مكنتش اعلي حفله لفنانيه

وتابع وليد منصور قائلاً : شرين بنت البلد اللي هتفضل. بفنها في حته لوحدها ، ف ياريت لما حد ينجح مندورش علي حاجات مضحكه ونقولها اصل كان في كام اغنيه بلاي باك علشان مرارتي بتتعب والنبي ، غنوا كل الاغاني بلاي باك و روني الجمهور هيفضل يغني كل اغنيكم وحفظنها زي شرين.

وأستكمل / شرين طالعه من محنه وشرفتنا بجمهور فاق كل حاجه بدل ما ندعم قعدين نقول كلام غريب مبروك شرين هتفضلي صوت مصر الحقيقي.

وليد منصور منظم الحفلات الشهير وليد منصور الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب بمهرجان موازين

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