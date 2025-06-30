بعد الهجوم عليها.. تامر حسين مدافعا عن شيرين: صوتها مُرهق

نشر الشاعر تامر حسين، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إكس ، يدافع فيها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الهجوم الذى تعرضت له بسبب حفلها الأخير فى المغرب بمهرجان موازين.

وقال تامر حسين : تفتكروا شيرين عبد الوهاب ما تتنماش تظهر بأجمل وأكمل شكل شكلًا ومضمونا؟، واضح إن صوتها كان مُرهق أو مُجهد ، ورغم ذلك بِترجع وبتحاوِل وبتعافِر ومهتمة وواحشها تِقابل الجمهور وترجع لمكانها ومتعتها ورونقها على المسرح ومن حق الجمهور يسمعها بأفضل شكل يشجيه ويرضيه.

وأضاف تامر حسين : “ بلاش انتقادات قاسية وتطاول غير مُبرر دي بني أدمة وبِتحس واللي بيتقال من بعض الناس ده يسد نِفس أي مطرب عن الغُنا تاني ياريت ما ننساش إنها صوت عظيم وياما أمتعتنا ونراعي مشاعر الناس، يا جماعة شيرين صدقوني مرِت بظروف في مُنتهى الصعوبة تِهد وتنهي حياة بني أدمين فا شوية إنسانية ورحمة لوجه الله فقط، الكلمة الطيبة صدقة ما بقولكش نافق بس خليك إنسان”.

تامر حسين يروج لأغنية أجي بالدلع لـ نوال الزغبي

روج الشاعر الغنائي تامر حسين لأغنية “اجي بالدلع” والتي يتعاون فيها مع المطربة اللبنانية نوال الزغبي.

وكتب تامر حسين ، في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: من الأغاني اللي بحبها ومستنيها.. مُبهجة جدًّا أجي بالدلع مع حبيبتى نوال الزغبي.

وتطرح الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع” يوم الإثنين المقبل، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وهي ثالث أغنيات ألبوم نوال الزغبي الجديد “يا مشاعر”.

وطرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرًا الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.