طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان

قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق، وما يترتب على ذلك من عبء على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت النائبة أن الدواجن البيضاء تُعد سلعة أساسية في الوجبات اليومية للأسر، وأن الارتفاع المستمر في أسعارها يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ما يستلزم تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق.

ضرورة التدخل والرقابة على الأسواق

وطالبت هناء أنيس رزق الله الحكومة بالكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار، ومراجعة حلقات الإنتاج والتوزيع، مع التشديد على منع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة من جانب بعض التجار، لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بسعر عادل.

كما أكدت النائبة أهمية وضع آليات واضحة ومستدامة لضمان استقرار أسعار الدواجن البيضاء والسلع الغذائية الأساسية، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، ويعزز جهود الدولة في الحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.