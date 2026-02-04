طلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع المستشفيات العامة والمركزية: المواطن يدفع الثمن

تقدم النائب علي النقيطي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما تعانيه المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية من مشكلات جسيمة تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النقيطي أن المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في أعداد الأطباء وهيئات التمريض، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء الوظيفية، وتراجع مستوى الأداء، وعدم القدرة على تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن.

وأشار إلى وجود قصور واضح في برامج التدريب والتأهيل المستمر للأطقم الطبية والتمريضية، إلى جانب غياب التحديث المعرفي ومواكبة التطورات العلمية والطبية الحديثة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة التشخيص والعلاج.

كما لفت عضو لجنة الصحة إلى تهالك الأجهزة الطبية في العديد من المستشفيات، ونقص المستلزمات والأدوات الضرورية، فضلًا عن غياب الصيانة الدورية، الأمر الذي يعيق تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

وطالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمات، من خلال دعم المستشفيات بالكوادر الطبية والتمريضية الكافية، ووضع برامج تدريب وتطوير مهني مستمر، إلى جانب تحديث الأجهزة الطبية وتوفير المستلزمات اللازمة، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خدمة صحية تليق به وتحقق أهداف الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.