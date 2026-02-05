قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 1137 سيارة بايك D50 في السعودية لهذا السبب | صور

إبراهيم القادري

أعلنت شركة بايك عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل عددها إلي 1137 سيارة من طراز بايك D50 ، وتنتمي D50 لفئة السيارات السيدان .

- موديلات بايك D50 المشمولة بالاستدعاء

شهد سوق السيارات السعودي العديد من حالات استدعاء السيارات، وكان آخرها استدعاء 1137 سيارة بايك D50 من موديل 2022 حتي موديل 2024، من قبل وزارة التجارة السعودية .

- أهمية تلك الاستدعاءات :

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

- سبب استدعاء بايك D50

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1137سيارة بايك D50 موديل 2022 حتي موديل 2024، وذلك بسبب خلل في أنبوب تهوية الوقود، قد يؤدي إلى تشققه وتسرب أبخرة منه، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

والجدير بالذكر ان الوزارة دعت مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات :

في عام 1985 بدأت مصانع سيارات بكين" (BAW) وأطلقت أول سيارة سيدان صينية جينجقانجشان، وفي عام 1966 دخلت سيارة الدفع الرباعي الشهيرة BJ212 خطوط الإنتاج.

وفي عام 1983 تأسست شركة "بكين جيب"، كأول مشروع مشترك لصناعة السيارات في الصين، وفي عام 2002 حتي عام 2003 تأسيس مشاريع مشتركة مع هيونداي ودايملر كرايسلر .

وفي عام 2010 تأسيس بايك موتور (BAIC Motor) للتركيز على سيارات الركاب، وفي عام 2018 استحوذت على 35% من فوجيان بنز، وتأسيس مشروعات بحثية متقدمة مع ماجنا للسيارات الكهربائية الفاخرة، وفي عام 2019 تم إطلاق العلامة التجارية الراقية للسيارات الكهربائية أركفوكس (ARCFOX)، واستمرار التواجد ضمن قائمة فورتشن جلوبال 500.

وجدير بالذكر ان بايك مجموعة متنوعة من الإصدارات تشمل السيارات التقليدية وسيارات الطاقة الجديدة، وتعتبر من أبرز الشركات الصينية في تطوير المركبات الكهربائية. 

