قفزة قياسية في صادرات الذهب بأوغندا لتصبح أكبر مصدر للنقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي في أوغندا أن صادرات البلاد من الذهب قفزت بنسبة 75.8% خلال العام الماضي على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جذبت متعاملين جدد إلى القطاع.

وأضاف البنك الأوغندي أن الذهب تجاوز القهوة ليصبح أكبر صادرات أوغندا ومصدرها الرئيسي للنقد الأجنبي، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الإخبارية.

وأوضح آدم موجومي، المدير التنفيذي للأبحاث والتحليل الاقتصادي في بنك أوغندا، أن بلاده صدّرت سبائك ذهبية بقيمة 5.8 مليار دولار في عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار في 2024، مرجعًا جانبًا من هذه الزيادة إلى الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وخلال السنوات الأخيرة، برزت أوغندا كمركز إقليمي لمعالجة وتجارة الذهب القادم من دول مجاورة، من بينها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ومناطق أخرى، في وقت تنتج فيه البلاد كميات محدودة من الذهب محليًا.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 64% خلال عام 2025، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية التي عززت الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا.

وقال موجومي إن «الأسعار الجذابة للذهب شجعت دخول لاعبين جدد إلى السوق، ما أسهم في تحقيق أحجام كبيرة من الصادرات»، دون أن يذكر أرقامًا محددة للكميات.

وكانت أوغندا قد افتتحت العام الماضي أول منجم ذهب واسع النطاق في تاريخها، باستثمارات تبلغ نحو 250 مليون دولار، وهو مشروع مملوك لشركة صينية في شرق البلاد، ما يُتوقع أن يعزز دور أوغندا في سوق الذهب الإقليمي خلال السنوات المقبلة.