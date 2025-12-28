بشير العدل: منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق أهداف التنمية المستدامة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن المبادرات الرئاسية، بمختلف أنواعها، ومنها القطاع الصحي، ساهمت بشكل كبير فى تعزيز قدرات المواطن، وعملت على تحويله من كونه عنصرا مستهلكا، إلى عنصر منتج، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ويحقق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.



قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن اهتمام القيادة السياسية، بالمنظومة الصحية، ظهر بشكل واضح، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، التى يتم تعميمها في كثير من المحافظات، والتي كان لها أثرها الإيجابي فى تنمية الفرد، وتأهيله صحيا لأن يكون عنصرا منتجا فى الاقتصاد، بدلا من كونه مستهلكا.

مميزات منظومة التأمين الصحي

أوضح "العدل" أن من مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل، عمل ملف صحي لكل مواطن، يستطيع من خلاله العلاج فى أى مكان، بغض النظر عن مكان إقامته، مما يسهل من تقديم الرعاية الصحية له، من خلال الربط بين المراكز الصحية، فى المحافظات، والمدن، والقري، مما يسهل التعرف على حالته الصحية، وتقديم العلاج المناسب له، دون عناء الارتباط بمكان إقامته.



لفت "العدل" إلى أن منظمة التأمين الصحي الشامل، تعمل وبشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يعد مكافحة الفقر أبرز أهدافها، وذلك من خلال الارتقاء بالمواطن، وجعله قادرا على العمل، مما يساهم فى زيادة دخله، وتوفير حياة كريمة له، وتحويله إلى عنصر فاعل فى الاقتصاد القومي، وتحويله من الاستهلاك إلى الإنتاج.