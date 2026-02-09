يكشف مفاجأة... أحمد موسى: توفير فرص عمل ضخمة للشباب

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم عرض أسماء الوزراء المرشحين للتغيير الوزاري على مجلس النواب ليقر الموافقة أو الرفض.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عرض أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري في الحكومة لمجلس النواب سيكون غدا الثلاثاء، مع التشاور وإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على تلك الأسماء.

وفيما يخص اتفاقيات اليوم، تابع الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء شهد الإعلان عن إطلاق مشروع أبراج بالعين السخنة باستثمارات 50 مليار جنيه، موضحا أنه يتم العمل في البحر الأحمر للاستثمار واستمرار التنمية.

كما ذكر الإعلامي أحمد موسى، أن الاتفاقية حضرها عدد من المسئولين الحكوميين، ومسئولي شركات التطوير العقاري التي ستقوم بعملية تنفيذ المشروع السياحي الاستثماري.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: سيتم توفير فرص عمل ضخمة للشباب، في أعمال تنفيذ المشروع، وسلسلة الفنادق والمطاعم، وخدمات النقل .. بيوت كتير هتتفتح وفرص عمل من خلال تلك المشروعات الضخمة.

وذكر: كمان يهمنا استدامة السلع.. واللي يهمنا ديما المواطن.. المائدة المصرية هتفضل دايما عمرانة يارب .. كل حاجة خير بتتعمل خير بترجعلك خير كلنا لازم نستمر في الخير، والحكومة تعمل اللي عليها وتاخد الثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى.