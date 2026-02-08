سوني تؤكد موعد إطلاق سماعات WF-1000XM6 اللاسلكية الرائدة الأسبوع المقبل

كشفت منصة GSMArena أن سوني نشرت إعلانًا تشويقيًا جديدًا يؤكد إطلاق سماعاتها اللاسلكية الرائدة التالية من سلسلة WF-1000X، والمتوقع أن تحمل اسم WF‑1000XM6، في حدث رسمي يوم 12 فبراير الجاري.

أوضحت المنصة أن هذه السماعات تعد الجيل الأول الجديد من الفئة الرائدة TWS لدى سوني منذ طرح WF‑1000XM5 في عام 2023، ما يجعلها من أكثر منتجات الشركة المنتظرة في سوق الصوتيات خلال 2026.

تسريبات التصميم تشير إلى حجم أكبر

أشارت GSMArena إلى أن صورًا مسربة ظهرت خلال الأيام الماضية قبل الإعلان التشويقي أظهرت أول نظرة واضحة على تصميم WF‑1000XM6، حيث تبدو السماعات أكثر عرضًا قليلًا من الجيل السابق مع وجود شبكة إضافية للميكروفون على جسم كل سماعة.

أوضحت المنصة أن صندوق الشحن نفسه يبدو أكبر حجمًا مقارنة بصندوق WF‑1000XM5، وهو ما قد يرتبط إما بزيادة سعة البطارية الإجمالية أو باختلاف داخلي في ترتيب المكوّنات لتحسين التبريد أو استقبال الهوائيات اللاسلكية.

توقعات بترقيات في عزل الضوضاء وجودة الصوت

أكدت مواقع تقنية متخصصة، من بينها Gadgets360 و9to5Google، أن سوني لم تكشف بعد عن المواصفات التقنية الكاملة للسماعات الجديدة، لكنها وصفتها في الإعلان التشويقي بأنها تقدم "شكلًا جديدًا للاستماع".

أوضحت هذه التقارير أن التوقعات الحالية تدور حول تحسينات في تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وجودة الصوت، وعمر البطارية، مع دعم مزايا معتادة في هذه الفئة مثل الاتصال المتعدد (Multipoint)، والتحكم باللمس، والصوت المكاني عبر تطبيق Sony Headphones، وهي تفاصيل ينتظر تأكيدها في الحدث الرسمي المقبل.

انتظار تفاصيل السعر وموعد التوفر في الأسواق

أشارت News18 وتقارير أخرى إلى أن سوني لم تعلن حتى الآن عن سعر WF‑1000XM6 أو موعد توافرها في الأسواق المختلفة، واكتفت بالتأكيد على كشفها عالميًا خلال شهر فبراير.

أوضحت هذه التقارير أن تسعير السماعات من المتوقع أن يضعها في الفئة العليا إلى جوار منافسين مثل AirPods Pro وBose QuietComfort Earbuds، مع ترجيحات بأن تعلن الشركة عن خطة طرح تدريجية تبدأ في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان قبل أن تمتد لباقي المناطق خلال الأشهر التالية.