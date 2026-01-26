قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوني تطيل عمر بلايستيشن 5 حتى 2029 وتؤجل إصدار الجيل التالي

احمد شريف

أكدت سوني في تقاريرها المالية الأخيرة أن جهاز بلايستيشن 5 ما زال في منتصف دورة حياته، مع خطط لتمديدها إلى ما بعد السنوات السبع التقليدية، مما يدفع إطلاق بلايستيشن 6 نحو عام 2029 أو لاحقًا. 

بلغت مبيعات PS5 حوالي 84.2 مليون وحدة حتى نهاية 2025، متجاوزة جميع إصدارات إكس بوكس تاريخيًا، مع توقعات بوصولها 90 مليون قريبًا بفضل ألعاب حصرية قوية.

أسباب القرار الاستراتيجي

يعزى التأجيل إلى ارتفاع أسعار الرام والمكونات الإلكترونية، خاصة مع الطلب الشديد من مراكز الذكاء الاصطناعي، مما يجعل إنتاج PS6 مكلفًا حاليًا. 

قالت مديرة المالية في سوني، لين تاو، إن PS5 يحقق نموًا أطول من PS4، مع تركيز على توسيع قاعدة المستخدمين عبر تحديثات وألعاب جديدة.

أداء PS5 في الأسواق العالمية

حقق الجهاز مبيعات قوية في أوروبا، ببيع أكثر من 1.38 مليون وحدة في ديسمبر 2025 وحده، وسط منافسة شرسة مع إكس بوكس. 

كما ارتفعت مبيعات النسخة الرقمية في اليابان ستة أضعاف بعد إصدار إصدارات مقفلة إقليميًا.

فرص للاعبين في الشرق الأوسط ومصر

في مصر والمنطقة، يدعم مشروع "هيرو مينا" من سوني مطوري الألعاب المحليين في دول مثل مصر والإمارات، مما يعزز توافر محتوى عربي لـPS5K يتيح التمديد استمرار الدعم الفني والعروض، مع نمو سوق الألعاب بنسبة 15% سنويًا.​

ميزات متوقعة لـبلايستيشن 6

سيأتي PS6 بشريحة ذكاء اصطناعي مخصصة مع AMD، تقنيات مثل "راديانس كورز" للرسوميات، و"نيورال أرايز" للضغط العالمي، بالإضافة إلى تحسينات في الواقع الافتراضي.

 لم تؤكد سوني التفاصيل رسميًا، لكن التركيز على الاستدامة يعد بجهاز أقوى وأرخص إنتاجًا.

بلايستيشن 5 سوني جهاز بلايستيشن 5 PS5 مبيعات 2026 PS6 تاريخ الإصدار سوني ألعاب فيديو دورة حياة PS5 ألعاب PS5 مصر

