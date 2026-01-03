أخبار التكنولوجيا |لينوفو تكشف عن نظارات ذكاء اصطناعي بقدرات مذهلة.. تأجيل إطلاق جهاز سوني القادم بلايستيشن 6

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





نشر جندي أوكراني صورا لحاسوب آبل محمول من طراز ماك يوك إير Apple MacBook Air، بعد أن أصيب بشظية قذيفة مدفعية، ورغم ذلك واصل العمل بشكل جزئي.

كشفت تقارير تقنية عن منتج جديد من لينوفو من المقرر عرضه ضمن فعاليات CES 2026، لينضم إلى قائمة واسعة من الأجهزة والمفاهيم التي تستعد الشركة للإعلان عنها، وهو مفهوم نظارات Lenovo AI Glasses.



تأجيل إطلاق جهاز سوني بلايستيشن 6.. ما السبب ومتى سيصدر؟



أفادت تقارير حديثة من متابعين في صناعة الألعاب، إلى جانب تصريحات صادرة عن مسؤولي سوني أنفسهم، بأن جهاز PlayStation 6 قد لا يلتزم بالجدول الزمني الذي تم تداوله سابقا، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات وضغوط سلاسل الإمداد العالمية.

أعلنت شركة إل جي LG، عن تشكيلة حواسيب Gram لعام 2026 قبل انطلاق معرض CES 2026، مؤكدة استمرارها في التركيز على السمة الأبرز لهذه السلسلة، وهي التصاميم فائقة الخفة، إلا أن الجيل الجديد لا يكتفي بخفة الوزن، بل يولي اهتماما أكبر بمتانة الهيكل ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أفادت تقارير حديثة بوجود مشكلة برمجية تؤثر على مستخدمي الساعات الذكية العاملة بأحدث إصدارات Wear OS.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S26 في النصف الأول من عام 2026، رغم احتمالية تأجيل الحدث، وقد أثارت التسريبات حول السلسلة جدلا حول التحسينات المتوقعة، فيما تشير معلومات جديدة إلى أن بعض الميزات قد تكون مشابهة لما تقدمه أجهزة آيفون من آبل.

واجهت خدمة Grok AI التابعة لـ إيلون ماسك انتقادات كبيرة من قبل النساء على منصة إكس (تويتر سابقا)، بعد أن تم استخدام صورهن الشخصية بشكل غير قانوني من قبل الذكاء الاصطناعي دون موافقتهن.

كشفت شركة Clicks Technology، المعروفة بإنتاج لوحات المفاتيح الفيزيائية للهواتف الذكية، عن جهازين جديدين قبل معرض CES الأسبوع المقبل في لاس فيجاس.

