أخبار التكنولوجيا |لينوفو تكشف عن نظارات ذكاء اصطناعي بقدرات مذهلة.. تأجيل إطلاق جهاز سوني القادم بلايستيشن 6

حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
لينوفو تكشف عن نظارات ذكاء اصطناعي بقدرات مذهلة.. تأجيل إطلاق جهاز سوني القادم بلايستيشن 6

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بعد إصابته بشظية مدفعية.. متانة جهاز آبل "ماك بوك إير" تثير الجدل


نشر جندي أوكراني صورا لحاسوب آبل محمول من طراز ماك يوك إير Apple MacBook Air، بعد أن أصيب بشظية قذيفة مدفعية، ورغم ذلك واصل العمل بشكل جزئي.


لينوفو تكشف عن نظارات ذكاء اصطناعي بقدرات مذهلة قبل CES 2026
 

كشفت تقارير تقنية عن منتج جديد من لينوفو من المقرر عرضه ضمن فعاليات CES 2026، لينضم إلى قائمة واسعة من الأجهزة والمفاهيم التي تستعد الشركة للإعلان عنها، وهو مفهوم نظارات Lenovo AI Glasses.


تأجيل إطلاق جهاز سوني بلايستيشن 6.. ما السبب ومتى سيصدر؟
 

أفادت تقارير حديثة من متابعين في صناعة الألعاب، إلى جانب تصريحات صادرة عن مسؤولي سوني أنفسهم، بأن جهاز PlayStation 6 قد لا يلتزم بالجدول الزمني الذي تم تداوله سابقا، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات وضغوط سلاسل الإمداد العالمية.

بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة.. إل جي تقدم أخف كمبيوتر محمول في العالم

أعلنت شركة إل جي LG، عن تشكيلة حواسيب Gram لعام 2026 قبل انطلاق معرض CES 2026، مؤكدة استمرارها في التركيز على السمة الأبرز لهذه السلسلة، وهي التصاميم فائقة الخفة، إلا أن الجيل الجديد لا يكتفي بخفة الوزن، بل يولي اهتماما أكبر بمتانة الهيكل ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.


خلل برمجي يؤثر على ساعات بيكسل وGalaxy Watch.. ما الذي حدث؟

أفادت تقارير حديثة بوجود مشكلة برمجية تؤثر على مستخدمي الساعات الذكية العاملة بأحدث إصدارات Wear OS.

سامسونج تتحدي آبل.. ميزة ثورية قادمة في Galaxy S26 ستزلزل آيفون
 

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S26 في النصف الأول من عام 2026، رغم احتمالية تأجيل الحدث، وقد أثارت التسريبات حول السلسلة جدلا حول التحسينات المتوقعة، فيما تشير معلومات جديدة إلى أن بعض الميزات قد تكون مشابهة لما تقدمه أجهزة آيفون من آبل.


جروك AI يواجه انتقادات واسعة بعد إساءة استخدام صور النساء

واجهت خدمة Grok AI التابعة لـ إيلون ماسك انتقادات كبيرة من قبل النساء على منصة إكس (تويتر سابقا)، بعد أن تم استخدام صورهن الشخصية بشكل غير قانوني من قبل الذكاء الاصطناعي دون موافقتهن.


هاتف "بلاك بيري" مميز بلوحة مفاتيح قابلة للتركيب يغزو الأسواق

كشفت شركة Clicks Technology، المعروفة بإنتاج لوحات المفاتيح الفيزيائية للهواتف الذكية، عن جهازين جديدين قبل معرض CES الأسبوع المقبل في لاس فيجاس. 
 

