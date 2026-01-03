خلل برمجي يؤثر على ساعات بيكسل وGalaxy Watch.. ما الذي حدث؟

أفادت تقارير حديثة بوجود مشكلة برمجية تؤثر على مستخدمي الساعات الذكية العاملة بأحدث إصدارات Wear OS.

ووفقا لتقرير نشره موقع Android Authority، فإن خللا في نظامي Wear OS 6 و6.1 يتسبب في مشكلات تتعلق بواجهات الساعات Watch Faces من جهات خارجية على ساعات Pixel Watch وGalaxy Watch، ما يؤثر على وضوح العرض وسهولة الاستخدام.

وبحسب التقرير، تظهر المشكلة بعد تثبيت تحديث Wear OS 6.1 على ساعات Pixel، أو إصدار One UI 8 Watch المبني على Wear OS 6 على ساعات سامسونج.

وأشار مستخدمون على منتديات جوجل وسامسونج إلى أن واجهات الساعات الخارجية لا تنتقل بشكل صحيح بين وضع الشاشة الدائمة Always-On Displa والواجهة الكاملة للساعة.

ساعات Pixel

عناصر متداخلة تقلل من وضوح الشاشة

عند فتح قفل الساعة، لا تختفي بعض عناصر واجهة الشاشة الدائمة المعتمة بالكامل، بل تبقى بشكل باهت ومتداخل مع واجهة الساعة الأساسية، ما يجعل قراءة الوقت والنصوص والتفاصيل الأخرى أكثر صعوبة.

وأشار التقرير إلى أن الخلل لا يظهر فورا، بل يبدأ عادة بعد استخدام واجهة ساعة من طرف ثالث لفترة من الوقت.

وبمجرد حدوثه، قد يستمر التأثير إلى أن يتم تغيير واجهة الساعة، كما أوضح أن جوجل وسامسونج على علم بالمشكلة، حيث تم تسجيل حالة مرتبطة بها على منصة Google IssueTracker منذ شهر أكتوبر الماضي.

المشكلة محصورة في الواجهات الخارجية

ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن الخلل يقتصر على واجهات الساعات التي يتم تحميلها من مصادر خارجية، في حين لا تتأثر الواجهات المثبتة مسبقا على الساعة.

ويرجح أن تكون المشكلة مرتبطة بتغييرات في Wear OS 6 تتعلق بطريقة الانتقال بين وضع الشاشة الدائمة والواجهة الكاملة.

حل مؤقت بانتظار تحديث رسمي

حاليا، يمكن التخفيف من المشكلة مؤقتا عبر تغيير واجهة الساعة الخارجية إلى واجهة أخرى، إلا أن المستخدمين أفادوا بأن الخلل غالبا ما يعود بعد فترة، ولا يتوفر حتى الآن حل دائم، فيما يتوقع أن تعمل جوجل على إصدار تحديث قادم لمعالجة هذه المشكلة.