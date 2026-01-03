قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل برمجي يؤثر على ساعات بيكسل وGalaxy Watch.. ما الذي حدث؟

Pixel Watch
Pixel Watch
شيماء عبد المنعم

أفادت تقارير حديثة بوجود مشكلة برمجية تؤثر على مستخدمي الساعات الذكية العاملة بأحدث إصدارات Wear OS. 

ووفقا لتقرير نشره موقع Android Authority، فإن خللا في نظامي Wear OS 6 و6.1 يتسبب في مشكلات تتعلق بواجهات الساعات Watch Faces من جهات خارجية على ساعات Pixel Watch وGalaxy Watch، ما يؤثر على وضوح العرض وسهولة الاستخدام.

وبحسب التقرير، تظهر المشكلة بعد تثبيت تحديث Wear OS 6.1 على ساعات Pixel، أو إصدار One UI 8 Watch المبني على Wear OS 6 على ساعات سامسونج. 

وأشار مستخدمون على منتديات جوجل وسامسونج إلى أن واجهات الساعات الخارجية لا تنتقل بشكل صحيح بين وضع الشاشة الدائمة Always-On Displa والواجهة الكاملة للساعة.

ساعات Pixel

عناصر متداخلة تقلل من وضوح الشاشة

عند فتح قفل الساعة، لا تختفي بعض عناصر واجهة الشاشة الدائمة المعتمة بالكامل، بل تبقى بشكل باهت ومتداخل مع واجهة الساعة الأساسية، ما يجعل قراءة الوقت والنصوص والتفاصيل الأخرى أكثر صعوبة.

وأشار التقرير إلى أن الخلل لا يظهر فورا، بل يبدأ عادة بعد استخدام واجهة ساعة من طرف ثالث لفترة من الوقت.

وبمجرد حدوثه، قد يستمر التأثير إلى أن يتم تغيير واجهة الساعة، كما أوضح أن جوجل وسامسونج على علم بالمشكلة، حيث تم تسجيل حالة مرتبطة بها على منصة Google IssueTracker منذ شهر أكتوبر الماضي.

المشكلة محصورة في الواجهات الخارجية

ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن الخلل يقتصر على واجهات الساعات التي يتم تحميلها من مصادر خارجية، في حين لا تتأثر الواجهات المثبتة مسبقا على الساعة. 

ويرجح أن تكون المشكلة مرتبطة بتغييرات في Wear OS 6 تتعلق بطريقة الانتقال بين وضع الشاشة الدائمة والواجهة الكاملة.

حل مؤقت بانتظار تحديث رسمي

حاليا، يمكن التخفيف من المشكلة مؤقتا عبر تغيير واجهة الساعة الخارجية إلى واجهة أخرى، إلا أن المستخدمين أفادوا بأن الخلل غالبا ما يعود بعد فترة، ولا يتوفر حتى الآن حل دائم، فيما يتوقع أن تعمل جوجل على إصدار تحديث قادم لمعالجة هذه المشكلة.

Wear OS 6 ساعات Pixel ساعات سامسونج خلل برمجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد