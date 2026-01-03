قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل إطلاق جهاز سوني بلايستيشن 6.. ما السبب ومتى سيصدر؟

شيماء عبد المنعم

أفادت تقارير حديثة من متابعين في صناعة الألعاب، إلى جانب تصريحات صادرة عن مسؤولي سوني أنفسهم، بأن جهاز PlayStation 6 قد لا يلتزم بالجدول الزمني الذي تم تداوله سابقا، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات وضغوط سلاسل الإمداد العالمية.

ويقف خلف هذا التأخير عامل يتجاوز عالم الألعاب، يتمثل في التوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي أعاد تشكيل طريقة تصنيع وتسعير وتوزيع المكونات التقنية الأساسية.

فمع استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من إمدادات الذاكرة، باتت شركات الإلكترونيات الاستهلاكية ومن بينها سوني تواجه صعوبة متزايدة في تأمين هذه القطع دون دفع تكاليف مرتفعة.

لماذا قد تؤجل سوني إطلاق بلايستيشن 6؟

خلال العام الماضي، أشارت تسريبات وتوقعات إلى إمكانية إطلاق PS6 في نوفمبر 2027، بما يتماشى مع دورة الإصدارات المعتادة لـ سوني، إلا أن هذا السيناريو أصبح الآن موضع شك، خصوصا مع الارتفاع الحاد في أسعار الذاكرة العشوائية RAM. 

وتعتمد أجهزة الألعاب الحديثة بشكل كبير على الذاكرة عالية السرعة لتقديم أداء سلس ورسوميات متقدمة وأوقات تحميل قصيرة، ومع ضغط الإنتاج العالمي، أصبحت هذه المكونات نادرة ومكلفة في آن واحد.

ولا يقتصر هذا التحدي على سوني وحدها، إذ بدأت شركات الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة بالفعل برفع الأسعار لتعويض زيادة تكاليف الذاكرة، وسط غياب أي مؤشرات على تحسن قريب. 

ويواصل الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي السيطرة على سلاسل التوريد، ما يضع الأجهزة الاستهلاكية التقليدية في منافسة شرسة على الموارد المتاحة.

وفي ظل هذه الظروف، فإن المضي قدما في إطلاق PS6 عام 2027 قد يفرض على سوني خيارات صعبة، إما رفع سعر الجهاز، ما قد يضعف المبيعات المبكرة ويحد من انتشاره، أو تحمّل التكاليف داخليا، وهو ما سيضغط على هوامش الربح الضيقة أصلا في سوق أجهزة الألعاب، ونتيجة لذلك، يبرز خيار تأجيل الإطلاق كحل عملي، وإن كان غير محبوب لدى اللاعبين.

ما الذي تعمل عليه سوني وAMD خلف الكواليس؟

رغم ضبابية موعد الإطلاق، بدأت سوني بالكشف تدريجيا عن ملامح ما تحضره للمستقبل، فقد أكد مارك سيرني، كبير مهندسي PS5 وPS5 Pro، أن جهاز بلايستيشن القادم لا يزال "على بعد سنوات"، مشيرا إلى أن العديد من التقنيات المطروحة لا تزال في مرحلة المحاكاة، وليست عتادا نهائيا بعد.

ويركز التعاون بين سوني وAMD على تحقيق قفزة كبيرة في قدرات الرسوميات، بعد أن وصلت الأساليب الحالية لمعالجة الرسوم إلى حدودها القصوى، ومن المتوقع أن يعتمد الجيل القادم على عناصر متقدمة من معمارية RDNA، بما يسهل التعامل مع المؤثرات البصرية المعقدة.

ومن أبرز هذه التطورات إدخال Radiance Cores، وهي وحدات معالجة متخصصة في تتبع الأشعة وتتبع المسارات، ما يتيح نقل هذا العبء عن وحدة الرسوميات الرئيسية، ويحسن الأداء والكفاءة. 

وأشار جاك هوينه من AMD إلى أن هذه التقنية لن تقتصر على أجهزة سوني القادمة، بل ستظهر أيضا في بطاقات الرسوميات المكتبية المستقبلية.

ماذا يعني ذلك لموعد إطلاق PS6؟

إلى جانب قوة الرسوميات، تسعى سوني إلى تحسين الكفاءة بطرق أكثر ذكاء، من خلال تطوير تقنيات الارتقاء بالجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إصدارات أحدث من FSR Redstone وتقنيات مثل Neural Radiance Caching. 

كما تضع الشركة ضغط البيانات ضمن أولوياتها، مع نية الانتقال من تقنية Delta Colour Compression في PS5 إلى Universal Compression، التي تعمل عبر معظم مراحل معالجة الرسوم.

وتهدف هذه التحسينات إلى تحقيق معدلات إطارات أعلى، وجودة بصرية أفضل، وكفاءة محسنة، ليس فقط لأجهزة المنزل، بل أيضا لأي جهاز محمول محتمل في المستقبل، حيث يمثل استهلاك الطاقة عاملا حاسما. 

وتجدر الإشارة إلى أن سوني تختبر بالفعل أوضاع أداء مخفضة على PS5، وهي أفكار قد يتم توسيعها لأجهزة محمولة مستقبلية.

وبناء على كل ما سبق، لا يبدو أن PS6 ألغي أو يواجه مشكلات جوهرية، لكنه بالتأكيد ليس قريب الإطلاق. ومع استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة وتطوير تقنيات الجيل الجديد من وحدات الرسوميات، يبدو أن موعد إطلاق أقرب إلى عام 2028 أصبح أكثر واقعية من نافذة 2027 التي تم تداولها سابقا. 

وبالنسبة للاعبين، قد يطول الانتظار، لكن سوني تراهن على أن يكون PS6 قفزة نوعية حقيقية عند وصوله.

