الحكومة ترد على سؤال لصدى البلد حول زيادة الأجور بالقطاع الخاص ووفرة السلع
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
الأسبوع المقبل.. وزير المالية يزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن المرتبات
محافظات

أورمان الشرقية تفتتح معرض ملابس مجانية للأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه في إطار جهودها المستمرة لإدخال البهجة على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم معرض ضخم للملابس الجديدة "بالمجان" بمحافظة الشرقية لدعم (275) أسرة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف أن الخطة التفصيلية شملت قرى الصوفية ومنشأة ناصر وقصاصين الأزهار وبنى منصور وزور ابو الليل وتلراك بمركز أولا صقر مشيراً إلي أنه يأتي تنظيم هذا المعرض كجزء من خطة الجمعية الموسمية لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم من ملابس العيد مبكراً، مما يعزز من روح التكافل المجتمعي التي يتميز بها الشهر الفضيل.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض ضم ٢٥٦٥ قطعة ملابس جديدة، وتشكيلة واسعة (أطفال، حريمي، ورجالي) بمختلف المقاسات، وجميعها ملابس جديدة تماماً، حيث يتيح المعرض للأسر المستفيدة فرصة اختيار ما يناسب أذواقهم واحتياجاتهم بحرية تامة، لضمان حفظ كرامة المستفيد وإسعاده موضخًا أنه يتم اختيار الأسر بناءً على أبحاث اجتماعية دقيقة وميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بالشرقية.

وأضاف أن هذا النشاط يأتي استكمالاً لسلسلة من الخدمات الإنسانية التي تقدمها الجمعية لأهالي محافظة الشرقية خلال شهر رمضان، والتي تشمل توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية في تذليل كافة العقبات، وتوفير البيانات اللازمة للوصول إلى الحالات المستحقة، مؤكدة أن العمل الأهلي هو الشريك الأساسي للدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية شهر رمضان جمعية الأورمان

