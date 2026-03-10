تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز بالشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية تعديلات تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد والسرفيس ، حيث تقرر أن تكون التاكسي العداد فتح البنديرة ١٥ جنيهاً تشمل كيلومتر واحد.

٤.٥ جنيه لكل كيلومتر إضافي و11 جنيهاً لساعة الإنتظار الأولى ، و ١٠ جنيهات لكل ساعة إضافية.

وبالنسبة لسيارات السرفيس داخل المدن 5 جنيهات داخل مدينة الزقازيق و4.5 جنيه داخل مدينتي بلبيس وديرب نجم.

وبخصوص أسطوانات البوتاجاز الأسطوانة المنزلية : ٢٧٥ جنيهاً داخل المستودع + ٥ جنيهات توصيل حتى ٥ كم ، و ١٠ جنيهات لأكثر من ٥ كم والأسطوانة التجارية : ٥٥٠ جنيهاً داخل المستودع + ١٠ جنيهات توصيل حتى ٥ كم ، و ٢٠ جنيهاً لأكثر من ٥ كم.

شدد محافظ الشرقية علي تكثيف الحملات لمتابعة الإلتزام بالأسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.