غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
أخبار البلد

الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية

موقف
موقف
كتب محمود مطاوع

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدقيقة لمحاولات التلاعب أو استغلال تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية عبر ممارسات غير منضبطة من شأنها زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، ولاسيما ما يتعلق بالتلاعب بتعريفة الركوب، أو أسعار المنتجات البترولية سواء بمحطات الوقود أو مستودعات أسطوانات البوتاجاز، مع التأكيد على التعامل الفوري مع ما يرد من شكاوى وبلاغات في هذا الشأن؛ واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداء دورها الحيوي في تحقيق تواصل فعال بين المواطنين ومختلف الجهات الحكومية، حيث أولت اهتماماً خاصاً بمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة وسرعة معالجتها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بأن الاستجابة جاءت عقب رصد وتلقي المنظومة خلال يومي 10 و11 مارس 2026، لعدد (190) شكوى وبلاغاً من المواطنين، تتعلق بمحاولات البعض التلاعب بأسعار بعض المنتجات البترولية، وعدم التزام بعض سائقي وسائل النقل بتعريفة الركوب المقررة؛ حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات بالتنسيق مع وزارات: (التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة)، بالإضافة إلى المحافظات المعنية؛ وذلك بهدف سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات، بما يضمن الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة، ومنع أي ممارسات لاستغلال المواطنين.

وأضاف أن إجمالي الشكاوى التي تم تلقيها تضمن 98 شكوى وبلاغاً بشأن انتظام حركة مواقف سيارات الأجرة، وعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المقررة على بعض الخطوط، بينما تلقت المنظومة 92 شكوى وبلاغاً بشأن زيادة أسعار أو حجب بعض المنتجات البترولية (بنزين – سولار – أسطوانات بوتاجاز). 

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المواطنين سجلوا أول أمس الثلاثاء 146 شكوى وبلاغاً، في حين تراجع عدد الشكاوى والبلاغات المسجلة خلال يوم أمس إلى 44 شكوى وبلاغاً؛ وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة على مختلف المستويات لمجابهة أي محاولات للتلاعب بمعدلات التوزيع أو الأسعار.

كما أكد الدكتور طارق الرفاعي، حرص المنظومة على المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات الميدانية والرقابية المتخذة من قبل الجهات المختصة، والمتمثلة في تنفيذ الحملات الدورية، وضمان تواجد المسؤولين بالمواقف العمومية، ووضع الملصقات التوضيحية بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة وفي كافة المواقف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة، والتنبيه المشدد على السائقين بضرورة الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة بالتنسيق مع شرطة المرور، وتوثيق نتائج التعامل مع كافة الشكاوى الواردة؛ بما يسهم في تعزيز الانضباط بمنظومة النقل والمواقف العمومية، وتحقيق الاستجابة السريعة للمواطنين، ترسيخاً لقيم المشاركة المجتمعية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفيما يخص مخالفات تعريفة نقل الركاب، أوضح مدير المنظومة أن المنظومة تلقت 89 شكوى وبلاغاً تتعلق بزيادة أو مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة؛ حيث تم توجيهها فوراً إلى المحافظات وإدارات المرور المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، كما قامت أجهزة المحافظات المعنية بطباعة ملصقات تعريفية ولوحات استرشادية بقيمة التعريفة في مواقف سيارات الأجرة. 

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة شكوى بشأن عدم التزام أحد سائقي ميكروباص يعمل على خط (مدينة قنا – مركز قوص)؛ لقيامه بطلب زيادة عن التعريفة المقررة والتعامل بأسلوب غير لائق مع الركاب. وبالتنسيق مع محافظة قنا، أفادت المحافظة بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائق، وتغريمه مبلغ (1000) جنيه، مع التنبيه المشدد عليه بالالتزام بالقواعد وعدم منع الركاب من استقلال المركبة.

كما تلقت المنظومة شكوى جماعية من عدد من الأهالي المقيمين بقرية 'الزهيرة' التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية؛ تضرراً من زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة بموقف القرية. وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، أفادت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بأنه تم تشكيل وتوجيه حملة مكبرة لمتابعة كافة المواقف، حيث تم التنبيه على جميع السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، ووضع الملصقات التعريفية (الاستيكرات) على السيارات، مع التأكيد على استمرار متابعة المواقف يومياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

كما تلقت المنظومة شكوى من عدد من الأهالي المقيمين بقرية 'كوم الفرج' بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة؛ تضرراً من زيادة تعريفة الركوب المقررة لخط (كوم الفرج – قرية السويد). وبالتنسيق مع محافظة البحيرة، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بتوجيه إدارة المواقف للمرور الميداني على المواقف بمرافقة رئيس وحدة مرور أبو المطامير؛ حيث تم التنبيه والتشديد على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفة.

كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت ورصدت أيضاً 92 شكوى وبلاغاً بشأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية (بنزين – سولار – أسطوانات بوتاجاز) أو نقصها ببعض المناطق؛ حيث تم إحالة هذه الشكاوى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الرقابية المختصة لمتابعتها، وفي هذا الإطار قامت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بمتابعة توزيع الحصص المقررة على المستودعات المنتشرة في أرجاء الجمهورية، مع تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المستودعات لإحكام الرقابة عليها وضمان عدم تداول المنتجات خارج المسارات الرسمية "منع تداولها خارج المستودعات".

واستطرد الدكتور طارق الرفاعي موضحاً أن من بين شكاوى ارتفاع أسعار أو نقص المنتجات البترولية التي تعاملت معها المنظومة، شكوى جماعية من الأهالي المقيمين بقرية 'الصقرية' بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، أعربوا فيها عن تضررهم من نقص أسطوانات البوتاجاز والتمسوا توفيرها؛ وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بأنه تم توجيه (400) أسطوانة بوتاجاز إلى القرية محل الشكوى وتوزيعها على المواطنين. كما لفت مدير المنظومة إلى إفادة المديرية بضخ أسطوانات البوتاجاز إلى عدد من القرى الأخرى بمركز المنشأة، شملت: 3400 أسطوانة لبندر "المنشأة"، و500 أسطوانة لقرية" أولاد علي"، و120 أسطوانة لقرية "أولاد حمزة العسيرات"، و400 أسطوانة لقرية "الزارة والدويرات"، و200 أسطوانة لقرية "خارفة المنشأة"، و120 أسطوانة لقرية "البياضية"، و400 أسطوانة لقرية "العمايدة"، و200 أسطوانة لقرية "البواريك"، و400 أسطوانة لقرية "أولاد هارون"، و130 أسطوانة لقرية "الباجية".

وفي سياق متصل، أشار أيضاً إلى رصد المنظومة شكوى جماعية من عدد من المواطنين المقيمين بقرية 'أم عزام' بمركز القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية؛ تضرراً من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز ونقص توافرها، حيث التمسوا مساعدتهم في توفير كميات مناسبة من الأسطوانات لتلبية احتياجاتهم؛ وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بأنه تم ضخ سيارة بحمولة (1000) أسطوانة لمنطقة القصاصين الجديدة؛ وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين والقضاء على أسباب الشكوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة تلقت كذلك شكوى جماعية من المواطنين المقيمين بأحد أحياء مدينة برج العرب الجديدة؛ تضرراً من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بشكل مبالغ فيه، حيث التمسوا مساعدتهم في توفير الأسطوانات بالسعر الرسمي؛ وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بأنه تم تشكيل وتوجيه لجنة للمرور على مستودع برج العرب الجديدة، حيث تم تحرير محضر قيد برقم (٢٤٣٧) جنح جزئي برج العرب، ضد المسئول عن مستودع بوتاجاز البرج الجديدة؛ وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمستودع.

تعريفة الركوب مجلس الوزراء منظومة الشكاوى شكاوي زيادة الاجرة

