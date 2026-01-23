وحشتني يا حبيبي.. خالد سليم يوجه رسالة لوالده الراحل

شارك الفنان خالد سليم، صورة تجمعه بوالده الراحل، صممها بطريقة الذكاء الاصطناعي، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب خالد سليم عبر الاستوري: “وحشتني يا حبيبي يا بابا”.

خالد سليم ووالده

وكان الفنان خالد سليم قد تعاقد رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل المصيدة إلى جانب حنان مطاوع، في أول تعاون فني يجمع بينهما منذ فترة.

ومسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

وتقابل حبيب

يُذكر أن خالد سليم كان قد شارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركته بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالمفاجآت والتقلبات الدرامية.