حالة حرجة.. نقل الفنان العراقي مكصد الحلي للعناية المركزة

اعلن الفنان شكر مرزوق العبيدي، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن تعرض الفنان العراقي مكصد الحلي، لوعكة صحية.

وقال الفنان مكصد الحلي في حالة حرجة أخي وصديقي الفنان الكبير مكصد الحلي يرقد حالياً في مستشفى مدينة الطب، وهو في حالة حرجة.

وتابع : وقد أخبرتني بذلك الأخت الغالية الشاعرة والإعلامية الرائدة هند أحمد أبو رياض، المعروفة بسبقها الدائم في زيارة المرضى من الأصدقاء والاطمئنان عليهم.

وقد اتصلتُ بابنه البكر رياض يوم أمس وسألته: من الذي زاره من أصدقائه؟ فأجابني بالحرف: “قلة قليلة”.



واستكمل: وهنا أتساءل: ما هذا الجفاء؟ وأين ردّ الجميل لفنانٍ من بينكم، لم يبخل يوماً في أداء الواجب وتقديم المساعدة للجميع، وهو اليوم بأمسّ الحاجة إليكم.

