للمرة الثالثة.. كوثر بن هنية ضمن ترشيحات الأوسكار الرسمية

صوت هند رجب
محمد نبيل

سجل الفيلم التونسي «صوت هند رجب» حضورًا لافتًا على الساحة السينمائية العالمية بعد اختياره ضمن القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، في إنجاز جديد يرسخ مكانة السينما التونسية ويمنح مخرجته كوثر بن هنية ثالث ترشيح في مسيرتها الفنية للجائزة الأرفع عالميًا.

ويأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسار فني متصاعد لكوثر بن هنية، التي أثبتت قدرتها على المزج بين الجرأة الإبداعية والطرح الإنساني العميق، حيث سبق لها المنافسة على الجائزة نفسها بفيلم «الرجل الذي باع ظهره» عام 2021، ثم بفيلم «بنات ألفة» عام 2024، لتصبح واحدة من أكثر المخرجات العربيات حضورًا في المحافل السينمائية الدولية.

ويُعد «صوت هند رجب» عملًا سينمائيًا مكثفًا من حيث اللغة البصرية والحمولة الرمزية، إذ يسلّط الضوء على قضايا إنسانية راهنة بأسلوب سينمائي يجمع بين الحسّ الوثائقي والبناء الدرامي المتماسك، وهو ما لفت انتباه لجان التحكيم الدولية والنقاد على حد سواء.

ترشح الفيلم لجائزة الجولدن جلوب والبافتا، وتوّج الفيلم مؤخرًا بجائزتي أفضل ممثلة لـ سجا كيلاني ولجنة التحكيم التقديرية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وذلك بعد عرض عالمي أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث تم استقباله بحفاوة وتصفيق تجاوز العشرين دقيقة وحقق إنجاز تاريخي بفوزه بسبع جوائز خلال المهرجان وهي جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى للمهرجان، بجانب عدة جوائز على هامش المهرجان منها هي الشبل الذهبي، جائزة الصليب الأحمر الإيطالي، جائزة أركا للسينما الشبابية، تنويه سينما من أجل اليونيسف، “Premio Sorriso Diverso” (الابتسامة المختلفة)، إلى جانب جائزة إنريكو فولتشينوني (اليونسكو).


عُرض الفيلم بعدها في أكثر من 15 مهرجان دولي، منها افتتاح مهرجان الدوحة السينمائي وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز بعدة جوائز منها جائزة الجمهور للفيلم الروائي، مبلغ قدره 2000 يورو للمخرجة وجائزة الأنشطة الاجتماعية للطاقة بمهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي بفرنسا، وجائزة الجمهور بمهرجان موسترا فالنسيا السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان ليدز الدولي للأفلام، وجائزة الجمهور بمهرجان وارسو السينمائي في بولندا، والجائزة الكبرى لأفضل فيلم لعام 2025 بمهرجان غنت السينمائي ببلجيكا.


تدور أحداث الفيلم في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.


وفي وقت سابق كان قد أعلن موقع Deadline أن نجوم هوليوود، براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر، من بين الأسماء البارزة التي انضمت إلى فريق عمل الفيلم كمنتجين منفذين، وذلك بعد إعجابهم بالفيلم. كما يشارك ديدي غاردنر، وجيريمي كلاينر من شركة الإنتاج "بلان بي" التابعة لبراد بيت كمساعدو إنتاج، ومن بين الشخصيات العامة البارزة الأخرى التي انضمت إلى المشروع كمنتجين منفذين، الصحفية المنتجة جيميما خان، ورجل الأعمال الكندي والمؤسس السابق لشركة "ليونزجيت" فرانك جيسترا، ومصممة المجوهرات والشخصية الاجتماعية البارزة سابين غيتي.

المهنُ في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معًا

علي جمعة يحاضر في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

