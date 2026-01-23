منى زكي تخطف الأنظار رفقة نانسي عجرم

شاركت الفنانة منى زكي، صورة جديدة رفقة الفنانة نانسي عجرم، في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت منى زكي بفستان ذهبي أنيق، بينما ظهرت نانسي عجرم بلوك كلاسيكي بفستان أسود.

منى زكي ونانسي عجرم

وتميّز تصميم الفستان بقصة ناعمة أبرزت قوامها بانسيابية، مع تطريزات لامعة أضفت لمسة ملكية على الإطلالة.

واعتمدت منى مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من نعومة اللوك، بينما اختارت مجوهرات بسيطة وأنيقة أكملت بها الإطلالة دون مبالغة.

ولاقت إطلالة منى زكي تفاعلًا واسعًا، حيث اعتبرها كثيرون مثالًا للأناقة مؤكدة من جديد مكانتها كأيقونة للموضة والجمال.