بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منى زكي تخطف الأنظار رفقة نانسي عجرم

نانسي عجرم ومنى زكي
نانسي عجرم ومنى زكي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة منى زكي، صورة جديدة رفقة الفنانة نانسي عجرم، في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت منى زكي بفستان ذهبي أنيق، بينما ظهرت نانسي عجرم بلوك كلاسيكي بفستان أسود.

منى زكي ونانسي عجرم

وتميّز تصميم الفستان بقصة ناعمة أبرزت قوامها بانسيابية، مع تطريزات لامعة أضفت لمسة ملكية على الإطلالة.

واعتمدت منى مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من نعومة اللوك، بينما اختارت مجوهرات بسيطة وأنيقة أكملت بها الإطلالة دون مبالغة.

ولاقت إطلالة منى زكي تفاعلًا واسعًا، حيث اعتبرها كثيرون مثالًا للأناقة مؤكدة من جديد مكانتها كأيقونة للموضة والجمال.

منى زكي نانسي عجرم انستجرام

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مراد مكرم

لننجو من سرقة التاريخ.. مراد مكرم يوجه رسالة لوزير التربية والتعليم

خالد سليم ووالده

وحشتني يا حبيبي.. خالد سليم يوجه رسالة لوالده الراحل

مكصد الحلي

حالة حرجة.. نقل الفنان العراقي مكصد الحلي للعناية المركزة

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

