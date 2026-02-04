مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لـ«مناعة» وقنوات العرض

مناعة.. واحد من الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حيث يشهد عودة الفنانة هند صبري للدراما المصرية الرمضانية، بعد توقف دام لسنوات.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات، إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

تعاون المنباوي وهند صبري

ويعد مسلسل “مناعة” هو التعاون الثاني بين المخرج حسين المنباوي وهند صبري، وذلك بعد تعاونهما سويا في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017.

وشارك في بطولة المسلسل أيضا: ظافر عابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف سماء أحمد عبد الخالق، وإنجي القاسم، وإشراف على الكتابة تامر حبيب.

قنوات العرض وعدد الحلقات:

العمل من المقرر أن يعرض فى إطار 15 حلقة، ويعرض على مجموعة قنوات dmc، بالإضافة إلى قنوات يانجو بلاي.