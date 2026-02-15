وكيل المالية: 40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة خلال رمضان والعيد ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

أكد أحمد السيد، وكيل أول وزارة المالية، أن الحزمة الاجتماعية يجب أن تركز على المستحقين والأسر المصرية البسيطة، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على صرف المرتبات قبل رمضان والعيد لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها.

وقال أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، ان الحزمة بقيمة 40 مليار جنيه تستهدف 10 ملايين أسرة حاملة للبطاقات التموينية بمنح نقدية 400 جنيه لكل أسرة خلال رمضان والعيد.

وتابع وكيل أول وزارة المالية، أن هناك 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بدعم نقدي، فيما يحصل 45 ألف مستفيد من رائدات الريف والأطفال بلا معيل على 600 جنيه إضافية.