كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة في الشارع المصري

تصدّرت أسعار السجائر اليوم الأحد 15 فبراير 2026 محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب تطبيق الزيادات الجديدة التي أقرتها شركات تصنيع الدخان في مصر، وعلى رأسها الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، إلى جانب تحديثات أسعار السجائر الأجنبية التي أعلنتها فيليب موريس مصر.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعارها الجديدة التي شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق المصري، في إطار ضبط الأسعار ومنع التلاعب، مع التأكيد على اعتماد كود (QR Code) المطبوع على العبوات كمرجع رسمي للسعر.

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 111 جنيها.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 102 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 82 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 102 جنيهًا للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية اليوم

من جانبها، أعلنت الشركة الشرقية للدخان تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر الشعبية، بقيمة 4 جنيهات للعبوة، ليبدأ العمل بها رسميًا في جميع الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة جاءت في إطار مراجعة تكاليف الإنتاج وضمان استمرارية توفير المنتجات، لترتفع أسعار العبوات من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

قائمة أسعار السجائر الشعبية بعد الزيادة:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 48 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا

مونديال (أحمر – أصفر – سيلفر): 48 جنيهًا

مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 48 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا

ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

أسباب الزيادة وتأثيرها على السوق

ويرى خبراء أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على سلوك الإنفاق لدى المدخنين، خاصة أن السجائر الشعبية تمثل الشريحة الأكبر من حجم المبيعات في السوق المحلي، مع التشديد على ضرورة التزام التجار بالأسعار الرسمية وعدم استغلال الزيادة لفرض أسعار أعلى.

ومع بدء تطبيق الزيادة فعليًا في الأسواق، اشتكى عدد من المستهلكين من وجود تباين في الأسعار بين المنافذ الرسمية وبعض المحال التجارية، ما دفع إلى تزايد التساؤلات حول الأسعار الرسمية المعتمدة لمختلف الأصناف، سواء الشعبية مثل «كليوباترا» و«مونديال»، أو الأجنبية مثل «مارلبورو» و«إل أند إم».