قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة في الشارع المصري

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

تصدّرت أسعار السجائر اليوم الأحد 15 فبراير 2026 محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب تطبيق الزيادات الجديدة التي أقرتها شركات تصنيع الدخان في مصر، وعلى رأسها الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، إلى جانب تحديثات أسعار السجائر الأجنبية التي أعلنتها فيليب موريس مصر.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعارها الجديدة التي شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق المصري، في إطار ضبط الأسعار ومنع التلاعب، مع التأكيد على اعتماد كود (QR Code) المطبوع على العبوات كمرجع رسمي للسعر.

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 111 جنيها.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 102 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 82 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 102 جنيهًا للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية اليوم

من جانبها، أعلنت الشركة الشرقية للدخان تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر الشعبية، بقيمة 4 جنيهات للعبوة، ليبدأ العمل بها رسميًا في جميع الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة جاءت في إطار مراجعة تكاليف الإنتاج وضمان استمرارية توفير المنتجات، لترتفع أسعار العبوات من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

قائمة أسعار السجائر الشعبية بعد الزيادة:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 48 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا

مونديال (أحمر – أصفر – سيلفر): 48 جنيهًا

مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 48 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا

ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

أسباب الزيادة وتأثيرها على السوق

ويرى خبراء أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على سلوك الإنفاق لدى المدخنين، خاصة أن السجائر الشعبية تمثل الشريحة الأكبر من حجم المبيعات في السوق المحلي، مع التشديد على ضرورة التزام التجار بالأسعار الرسمية وعدم استغلال الزيادة لفرض أسعار أعلى.

ومع بدء تطبيق الزيادة فعليًا في الأسواق، اشتكى عدد من المستهلكين من وجود تباين في الأسعار بين المنافذ الرسمية وبعض المحال التجارية، ما دفع إلى تزايد التساؤلات حول الأسعار الرسمية المعتمدة لمختلف الأصناف، سواء الشعبية مثل «كليوباترا» و«مونديال»، أو الأجنبية مثل «مارلبورو» و«إل أند إم».

أسعار السجائر إيسترن كومباني فيليب موريس مصر شركات تصنيع الدخان سجائر «ميريت»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد