إنريكي يشيد بـ لانس.. ويؤكد: منافس حقيقي

أبدى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، احترامه الكبير لفريق لانس، بعد المنافسة الشديدة مع فريقه على لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وقال إنريكي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "لا أعرف، لقد أثبت فريق لانس أنه فريق حقيقي، لقد فازوا بالعديد من المباريات، وهذا يحفزنا، نحن نسير على نفس المسار الذي سلكناه في العامين الماضيين، لكنهم حسّنوا عدد انتصاراتهم".

ويأتي باريس سان جيرمان خلف لانس بفارق نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

وعن مباراة ميتز، أضاف: "سنتعامل مع مباراة ميتز على أنها مباراة مهمة للغاية. علينا الضغط على لانس، وحصد النقاط الثلاث، لا أتذكر مباراة واحدة ضد الفريق صاحب المركز الأخير مرت دون أي مشاكل، يجب أن نفوز بالمباراة، لذا علينا الاستعداد جيدًا".

وتطرق إنريكي أيضًا إلى الانتقادات التي طالت أداء فريقه هذا الموسم مقارنة بالموسم التاريخي 2024/25، مؤكدًا أن فريقه أظهر مرونة كبيرة رغم الصعوبات والإصابات المتكررة.

واختتم: "من الصعب مقارنة فريقين أو موسمين، لكن هذا العام كان مميزاً لأننا بدأنا الموسم بدون تدريب تقريبًا، هذه المرونة شيء يصعب امتلاكه اليوم، ونحن نمتلكها".