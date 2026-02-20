قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنريكي يشيد بـ لانس.. ويؤكد: منافس حقيقي

إنريكي
إنريكي
مجدي سلامة

أبدى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، احترامه الكبير لفريق لانس، بعد المنافسة الشديدة مع فريقه على لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وقال إنريكي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "لا أعرف، لقد أثبت فريق لانس أنه فريق حقيقي، لقد فازوا بالعديد من المباريات، وهذا يحفزنا، نحن نسير على نفس المسار الذي سلكناه في العامين الماضيين، لكنهم حسّنوا عدد انتصاراتهم".

ويأتي باريس سان جيرمان خلف لانس بفارق نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

وعن مباراة ميتز، أضاف: "سنتعامل مع مباراة ميتز على أنها مباراة مهمة للغاية. علينا الضغط على لانس، وحصد النقاط الثلاث، لا أتذكر مباراة واحدة ضد الفريق صاحب المركز الأخير مرت دون أي مشاكل، يجب أن نفوز بالمباراة، لذا علينا الاستعداد جيدًا".

وتطرق إنريكي أيضًا إلى الانتقادات التي طالت أداء فريقه هذا الموسم مقارنة بالموسم التاريخي 2024/25، مؤكدًا أن فريقه أظهر مرونة كبيرة رغم الصعوبات والإصابات المتكررة.

واختتم: "من الصعب مقارنة فريقين أو موسمين، لكن هذا العام كان مميزاً لأننا بدأنا الموسم بدون تدريب تقريبًا، هذه المرونة شيء يصعب امتلاكه اليوم، ونحن نمتلكها".

إنريكي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

الجنة

لماذا بشر النبي أبو بكر الصديق بالجنة؟.. أستاذ بـ الأزهر يوضح أسباب دخول الفردوس

إصرار المريض على الصيام

باحث في الشريعة الإسلامية: إصرار المريض على الصيام معصية تُعادل إفطار السليم

الشيخ عويضة عثمان

كيف يحافظ الشاب على نفسه من البلوغ حتى الزواج؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد