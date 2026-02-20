باريس سان جيرمان يعلن موقف ديمبلي قبل مواجهة ميتز في الدوري الفرنسي

أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا كشف خلاله آخر المستجدات الطبية للفريق، وذلك قبل مواجهة ميتز المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويخوض الفريق الباريسي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يقبع ميتز في ذيل الجدول بعدما جمع 13 نقطة فقط.

وأوضح النادي في بيانه أن عثمان ديمبلي لن يكون جاهزًا للمشاركة، بعدما شعر بآلام في ربلة الساق اليسرى خلال المباراة الأخيرة أمام موناكو، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص داخل مقر النادي خلال الأيام المقبلة.

كما تضمن البيان تحديثًا لحالة عدد من اللاعبين، حيث استأنف فابيان رويز التدريبات الفردية تمهيدًا لعودته، بينما يواصل سيني مايولو تنفيذ برنامجه العلاجي، في الوقت الذي بدأ فيه كوينتين نجانتو مرحلة التعافي وفق الخطة الطبية الموضوعة له.

وكان باريس سان جيرمان تغلب على موناكو بنتيجة 3-2 في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، ليفقد فرصة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.