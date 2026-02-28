قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز
مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة
«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا
الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي
نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور
المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر
التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان
بوليفيا .. مقتـ ل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين في تحطم طائرة عسكرية
تعديل موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية
ديني

هل المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح مشروعة؟ الإفتاء تجيب

محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح والصلوات المفروضة والنوافل دائرة بين الإباحة والاستحباب لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين وهو ما يكون سببا لرضا الله تعالى عنهم وزوال ما في صدورهم من ضيق وتساقط ذنوبهم من بين أكفهم مع التصافح.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد في الحديث الشريف "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفرلهما" وأفضل مواضع اللقاء والاستغفار هي في بيوت الله.

حكم المصافحة بين المصلين

وكشفت دار الإفتاء، عن حكم المصافحة بين المصلين، مؤكدة أن المصافحةُ عقبَ الصَّلاةِ من محاسنِ العاداتِ التي درجَ عليها المسلمونَ في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصارِ، وهي من السُّلوكياتِ الحسنةِ التي تبعث الأُلْفَة بين الناس، وتقوِّي أواصر المودة بينهم، كما أنَّها ترجمةٌ عمليَّةٌ للتسليم من الصَّلاة، ومن مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة أن تُتَرجم العبادة إلى سلوك وممارسة وحسن معاملة.

وأضافت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه المصافَحة دائرةٌ بين الإباحة والاستحباب، فقد أخرج البخـاري عن أَبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنـه قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ،... وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ"،.... ويُسْتَأْنَسُ بذلك لما اعتاد عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات.

وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ المصافحة بعد الصلاة ليست مخصصة والأصل في المصافحة أنها عامة ومن الأفعال المسنونة التي تُغفر بها الذنوب، وتُحَط بها الأوزار؛ فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".

دار الإفتاء التراويح المصافحة المصلين الصلوات النوافل

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

قانون العمل

قانون العمل الجديد يحظر التمييز في إعلانات الوظائف .. تفاصيل

جيهان شاهين

جيهان شاهين: صحاب الأرض دراما وطنية تفضح الزيف وتؤكد ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية

حماة الوطن

مشيدا بلقاء الرئيس بقادة الجيش .. قيادي بحماة الوطن: انتصار أكتوبر سيظل أيقونة للعزة

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

