هل المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح مشروعة؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح والصلوات المفروضة والنوافل دائرة بين الإباحة والاستحباب لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين وهو ما يكون سببا لرضا الله تعالى عنهم وزوال ما في صدورهم من ضيق وتساقط ذنوبهم من بين أكفهم مع التصافح.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد في الحديث الشريف "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفرلهما" وأفضل مواضع اللقاء والاستغفار هي في بيوت الله.

حكم المصافحة بين المصلين

وكشفت دار الإفتاء، عن حكم المصافحة بين المصلين، مؤكدة أن المصافحةُ عقبَ الصَّلاةِ من محاسنِ العاداتِ التي درجَ عليها المسلمونَ في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصارِ، وهي من السُّلوكياتِ الحسنةِ التي تبعث الأُلْفَة بين الناس، وتقوِّي أواصر المودة بينهم، كما أنَّها ترجمةٌ عمليَّةٌ للتسليم من الصَّلاة، ومن مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة أن تُتَرجم العبادة إلى سلوك وممارسة وحسن معاملة.

وأضافت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه المصافَحة دائرةٌ بين الإباحة والاستحباب، فقد أخرج البخـاري عن أَبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنـه قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ،... وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ"،.... ويُسْتَأْنَسُ بذلك لما اعتاد عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات.

وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ المصافحة بعد الصلاة ليست مخصصة والأصل في المصافحة أنها عامة ومن الأفعال المسنونة التي تُغفر بها الذنوب، وتُحَط بها الأوزار؛ فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".