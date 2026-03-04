ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42151 طن تشمل 17792 طن يوريا و 7340 طن جبس و 1600 طن أسمنت و 2963 طن علف بنجر و 1200 طن كسب صويا و 11256 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32307 طن تشمل : 10256 طن قمح و 6107 طن ذرة و 8639 طن خردة و 937 طن بازلاء و 2194 طن خشب زان و 4074 طن ابلاكاش و 100 طن زيت طعام .

بينما أشار البيان إلى أن قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1173 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3198 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45474 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 8634 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3799 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6592 حركة .