علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .
وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42151 طن تشمل 17792 طن يوريا و 7340 طن جبس و 1600 طن أسمنت و 2963 طن علف بنجر و 1200 طن كسب صويا و 11256 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32307 طن تشمل : 10256 طن قمح و 6107 طن ذرة و 8639 طن خردة و 937 طن بازلاء و 2194 طن خشب زان و 4074 طن ابلاكاش و 100 طن زيت طعام  .
بينما  أشار البيان إلى أن قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1173 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3198 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45474 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 8634 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3799 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6592 حركة .

