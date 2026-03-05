وفاة تلميذ مُتأثرًا بإصابته في حادث تصادم سيارة نقل و«سوزوكي» بالعاشر من رمضان

توجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى مستشفى العاشر الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميني باص “أهالي” أثناء نقلها لطلاب مدرسة «صن رايز» التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وذلك أمام مصنع المكرونة اتجاه بلبيس.

وعلى الفور، وجّه المحافظ بسرعة الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة ، مع تقديم أوجه الدعم الطبي كافة ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول.

وشدّد محافظ الشرقية على رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والتعامل الفوري مع الحالات المصابة، موجهاً الجهات المعنية بمتابعة الموقف والتنسيق الكامل لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمصابين.

وفقًا للبيانات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة ١١ طفلًا إصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم، من بينهم حالتان في حالة حرجة ، وهم الطفل عبد الرحمن صابر ربيع 11 سنة كسر بالفخذ الأيمن والطفلة مريم صابر ربيع 8 سنوات جرح بالرأس 5 سم فيما توفي الطفل محمد خالد عبد الدايم عبد الدايم 6 سنوات متأثرًا بإصابته نتيجة كسر بقاع الجمجمة.