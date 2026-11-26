جدد قاضي المعارضات حبس سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة طبية للأمراض الجلدية والتجميل "بدون ترخيص" بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة طبية للأمراض الجلدية والتجميل "بدون ترخيص" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة عدة صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إنتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة طبية للأمراض الجلدية والتجميل"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.



و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المذكورة (حاصلة على دبلوم) حال تواجدها بالعيادة المشار إليها.. وضُبط بحوزتها (كمية من الأدوية والمستحضرات الطبية– مبالغ مالية "من متحصلات نشاطها الإجرامى" - 3 هواتف محمولة، جهاز لاب توب - جهاز تابلت"بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")،

وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وإدارتها للصفحات المشار إليها للترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية من عائد ذلك.