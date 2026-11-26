أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق مساء أمس الأربعاء 25 نوفمبر 2026، الذي أسفر عن تفحم 27 مركبة ووفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين وفق البيانات الرسمية، عن توجيهات عاجلة بتوفير سيارات بديلة لأصحاب السيارات المحترقة. وتتحرك الحكومة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لصياغة حزمة الدعم، بينما لم تُعلن بعد التفاصيل التنفيذية النهائية أو الضوابط التفصيلية لصرف السيارات البديلة.

المستجدات الرسمية لتوفير سيارات بديلة في حريق الوراق

​خلال جولته التفقدية لمتابعة المصابين في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، أوضح رئيس الوزراء، أن التوجيهات الرئاسية تقضي بتقديم أقصى أوجه الدعم والرعاية للمتضررين وأسر الضحايا.

حريق الوراق

وأكد أن حزمة المساندة تشمل توفير شهادات استثمار بنكية تؤمن دخلاً مستقراً للأسر إلى جانب توفير سيارات بديلة لمن احترقت مركباتهم نتيجة انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الدائري بالوراق.

توفير سيارات بديلة

​كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي لتلقي مساهمات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المتضررين، مع بدء تحركات رسمية لجمع البيانات وحصر الأضرار.

الشروط المتوقعة والبيانات المطلوبة لإثبات ملكية السيارة المتفحمة

​نظراً لأن آليات تسليم السيارات البديلة في حادث الوراق لا تزال قيد الترتيب والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء المجتمعيين ولم تصدر بشأنها لائحة نهائية منشورة، فإن إثبات أحقية المتضرر في مثل هذه المبادرات التعويضية يعتمد عادةً على حصر المركبات المتضررة وتوثيق ملكيتها رسمياً، وهو ما ينبغي للملاك تجهيزه مبكراً:

سيارة متفحمة

​إثبات الملكية أو الحيازة القانونية: رخصة تسيير المركبة أو مستندات الملكية المعتمدة التي تثبت علاقة صاحب الطلب بالسيارة المحترقة في موقع الحادث.

​الربط بمحضر الحادث والحصر الرسمي: إدراج المركبة ضمن الحصر الميداني وتقارير الجهات المختصة وتحقيقات النيابة العامة الخاصة بحادث الطريق الدائري بالوراق.

​بيانات الهوية والتواصل: بطاقة الرقم القومي للمالك أو وكيله الرسمي، وبيانات التواصل المعتمدة لدى الجهات المنظمة لتلقي الطلبات.



دور التأمين والجهات المعنية في ملف التعويضات

​بالتوازي مع مبادرة السيارات البديلة، بدأت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات استخراج محاضر الشرطة والنيابة لتسريع إجراءات صرف التعويضات التأمينية المقررة وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية بواقع 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة وتُقدَّر للمصابين بحسب نسبة العجز المقررة طبياً.

منح سيارات بديلة

​ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة القنوات الرسمية لتلقي طلبات أصحاب المركبات المتفحمة، ومعايير تخصيص السيارات البديلة وآليات تسليمها عبر وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الشريكة في التنفيذ.