سامسونج تضغط زر الإيقاف.. ميزة اعتاد عليها مستخدمو جالاكسي تختفي نهائيا

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إيقاف خدمة Samsung News الإخبارية المدمجة في هواتف وأجهزة Galaxy، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 21 ديسمبر 2026، في خطوة قد تمتد إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد تأكيد إغلاق الخدمة في الهند وكوريا الجنوبية.

وبدأ مستخدمون في البلدين تلقي إشعارات رسمية داخل التطبيق، تفيد بتوقف الخدمة نهائيا في تمام الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي يوم 21 ديسمبر 2026، مع التأكيد على أن أداة سامسونج News المصغرة لن تتلقى أي تحديثات للمحتوى بعد هذا الموعد، مطالبة المستخدمين بإزالتها من الشاشة الرئيسية لأجهزتهم.

ويتيح تطبيق Samsung News لمستخدمي أجهزة Galaxy الوصول إلى أحدث الأخبار والتغطيات الرياضية وتحديثات أسواق الأسهم، من خلال واجهة مخصصة وأداة تعرض المحتوى مباشرة على الشاشة الرئيسية.

ولم توضح سامسونج الأسباب وراء قرار إيقاف الخدمة، كما لم تعلن حتى الآن ما إذا كان الإغلاق سيشمل جميع الأسواق العالمية، إلا أن ظهور إشعارات الإيقاف في الهند وكوريا الجنوبية يفتح الباب أمام احتمالية امتداد القرار إلى مناطق أخرى.

تطبيق Samsung News

نهاية خدمة إخبارية بعد سلسلة من التغييرات

يأتي قرار الإغلاق بعد رحلة من التغييرات التي شهدتها خدمات سامسونج الإخبارية، إذ أطلقت الشركة خدمة Samsung News في عام 2023 بديلا لخدمة Samsung Free، التي جاءت بدورها خلفا لخدمة Samsung Daily، التي ظهرت عام 2019 بدلا من Bixby Home.

ومن بين التفسيرات المحتملة لهذا القرار تداخل وظائف Samsung News مع خدمة Google Discover، التي أصبحت وجهة شائعة لمستخدمي هواتف أندرويد للحصول على الأخبار والمحتوى المخصص، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى استمرار تطبيق إخباري منفصل ضمن واجهة أجهزة Galaxy، رغم أن سامسونج لم تؤكد هذا التفسير رسميا.

سامسونج تحذف بيانات المستخدمين بعد إيقاف الخدمة

ولا يقتصر قرار سامسونج على وقف تحديثات المحتوى، إذ أكدت الشركة أنها ستحذف جميع البيانات الشخصية المرتبطة بخدمة Samsung News بعد إيقافها، بما يشمل المعلومات الشخصية والملفات التعريفية وإعدادات تخصيص المحتوى.

وأوضحت الشركة أن عملية الحذف ستتم دون تأخير غير مبرر عقب إنهاء الخدمة، مع استثناء البيانات التي يتطلب القانون أو اللوائح المعمول بها الاحتفاظ بها، على أن تظل محفوظة للمدة القانونية المحددة قبل حذفها.

وبذلك، يتعين على مستخدمي Samsung News الاستعداد لفقدان الخدمة وإعدادات التخصيص المرتبطة بها، مع ضرورة متابعة أي إعلانات لاحقة من سامسونج بشأن الأسواق الأخرى والبدائل المتاحة لمستخدمي أجهزتها.