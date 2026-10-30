قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ نظيره التركي بذكرى العيد القومي
مهيب عبدالهادي عن رحيل مدربي الأهلي: نفس السيناريو يتكرر من أيام كولر
ضوابط شرعية للألعاب الإلكترونية.. متى يكون الترفيه حلالًا؟
أحمد شوبير ينتقد تأجيل قرارات الزمالك: الجمهور عايز يعرف هتعملوا إيه
بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد سيدي يعقوب في قويسنا بالمنوفية
توافد الوفديين على مقر الحزب للتصويت في انتخابات الهيئة العليا.. فيديو وصور
تقارير إسرائيلية: واشنطن تنقل 10 طائرات شحن عسكرية إلى النقب ضمن جسر جوي بالمنطقة
المستشار الألماني: نعمل على إنهاء حرب إيران في أسرع وقت
وزير التعليم يلتقي رئيس سنغافورة ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي
خلال مباحثاته بالمجر.. وزير النقل يتفق على استكمال توريد 44 عربة ركاب جديدة للسكك الحديدية
الزمالك يستقر على موعد الجمعية العمومية لمناقشة الملفات المهمة
113 ميناء حول العالم تتحرك لوقف شحن الأسلحة إلى مناطق الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تضغط زر الإيقاف.. ميزة اعتاد عليها مستخدمو جالاكسي تختفي نهائيا

سامسونج
سامسونج
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إيقاف خدمة Samsung News الإخبارية المدمجة في هواتف وأجهزة Galaxy، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 21 ديسمبر 2026، في خطوة قد تمتد إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد تأكيد إغلاق الخدمة في الهند وكوريا الجنوبية.

وبدأ مستخدمون في البلدين تلقي إشعارات رسمية داخل التطبيق، تفيد بتوقف الخدمة نهائيا في تمام الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي يوم 21 ديسمبر 2026، مع التأكيد على أن أداة سامسونج News المصغرة لن تتلقى أي تحديثات للمحتوى بعد هذا الموعد، مطالبة المستخدمين بإزالتها من الشاشة الرئيسية لأجهزتهم.

ويتيح تطبيق Samsung News لمستخدمي أجهزة Galaxy الوصول إلى أحدث الأخبار والتغطيات الرياضية وتحديثات أسواق الأسهم، من خلال واجهة مخصصة وأداة تعرض المحتوى مباشرة على الشاشة الرئيسية.

ولم توضح سامسونج الأسباب وراء قرار إيقاف الخدمة، كما لم تعلن حتى الآن ما إذا كان الإغلاق سيشمل جميع الأسواق العالمية، إلا أن ظهور إشعارات الإيقاف في الهند وكوريا الجنوبية يفتح الباب أمام احتمالية امتداد القرار إلى مناطق أخرى.

تطبيق Samsung News

نهاية خدمة إخبارية بعد سلسلة من التغييرات

يأتي قرار الإغلاق بعد رحلة من التغييرات التي شهدتها خدمات سامسونج الإخبارية، إذ أطلقت الشركة خدمة Samsung News في عام 2023 بديلا لخدمة Samsung Free، التي جاءت بدورها خلفا لخدمة Samsung Daily، التي ظهرت عام 2019 بدلا من Bixby Home.

ومن بين التفسيرات المحتملة لهذا القرار تداخل وظائف Samsung News مع خدمة Google Discover، التي أصبحت وجهة شائعة لمستخدمي هواتف أندرويد للحصول على الأخبار والمحتوى المخصص، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى استمرار تطبيق إخباري منفصل ضمن واجهة أجهزة Galaxy، رغم أن سامسونج لم تؤكد هذا التفسير رسميا.

سامسونج تحذف بيانات المستخدمين بعد إيقاف الخدمة

ولا يقتصر قرار سامسونج على وقف تحديثات المحتوى، إذ أكدت الشركة أنها ستحذف جميع البيانات الشخصية المرتبطة بخدمة Samsung News بعد إيقافها، بما يشمل المعلومات الشخصية والملفات التعريفية وإعدادات تخصيص المحتوى.

وأوضحت الشركة أن عملية الحذف ستتم دون تأخير غير مبرر عقب إنهاء الخدمة، مع استثناء البيانات التي يتطلب القانون أو اللوائح المعمول بها الاحتفاظ بها، على أن تظل محفوظة للمدة القانونية المحددة قبل حذفها.

وبذلك، يتعين على مستخدمي Samsung News الاستعداد لفقدان الخدمة وإعدادات التخصيص المرتبطة بها، مع ضرورة متابعة أي إعلانات لاحقة من سامسونج بشأن الأسواق الأخرى والبدائل المتاحة لمستخدمي أجهزتها.

سامسونج ايقاف Samsung News إغلاق الخدمة هواتف Galaxy

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

حالة الطقس

أمطار بالقاهرة والمحافظات وشبورة صباحية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

شيكو بانزا

ناقد رياضي: أزمة شيكو بانزا في رواندا حقيقية.. واحتفاله الأخير مقزز

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

ترشيحاتنا

مصر والمجر

30.9 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر خلال أول 7 شهور من عام 2026

جانب من الحدث

وزير التخطيط يستعرض رؤية الدولة للتوسع في آليات التمويل المبتكر

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد