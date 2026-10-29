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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تحرم بعض ساعاتها القديمة من أهم ترقية.. ما القصة؟

ساعات Galaxy Watch
ساعات Galaxy Watch
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج عن تطوير ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم في ساعات Galaxy Watch، لتقديم معلومات أكثر تفصيلا عن اضطرابات التنفس خلال النوم، بدلا من الاكتفاء بإصدار تنبيه يشير إلى احتمال وجود مشكلة.

ويعتمد التحديث الجديد على خوارزمية تحسب معدل اضطرابات التنفس في الساعة الواحدة، ثم تصنف تكرارها إلى ثلاثة مستويات: خفيف، ومتقطع، ومتكرر، بما يوفر للمستخدمين معلومات إضافية يمكن الاستفادة منها عند مناقشة نتائج الفحص مع الطبيب.

لكن الاستفادة من النتائج التفصيلية تتطلب تشغيل نظام Wear OS 7.0 أو إصدار أحدث، ما يعني أن بعض الساعات التي تعمل بإصدارات أقدم ستواصل تقديم التنبيهات الأساسية دون إظهار معدل تكرار اضطرابات التنفس.

الساعات التي تحصل على التحديث


تبدأ سامسونج طرح الميزة المطورة في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر، على أن تشمل في البداية ساعات Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra2، إلى جانب خاتم Galaxy Ring.

كما تخطط الشركة لإتاحة التحديث لمستخدمي Galaxy Watch7 وGalaxy Watch8 من خلال تحديث برمجي، لكنها لم تحدد موعدا دقيقا لوصوله إلى هذه الأجهزة.

Galaxy Watch 9

وفي المقابل، لن تفقد الطرازات الأقدم ميزة اكتشاف اضطرابات التنفس الحالية، إذ ستظل متاحة على ساعات Galaxy Watch 4 والإصدارات الأحدث التي تعمل بنظام Wear OS 5.0 أو أحدث.

وتستطيع النسخة الأساسية رصد مؤشرات محتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم بدرجة متوسطة إلى شديدة، لكنها لا تعرض عدد مرات اضطراب التنفس خلال الساعة.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟


تستخدم الخوارزمية المطورة بيانات النوم لتقدير عدد مرات اضطراب التنفس في الساعة، ثم تصنف معدل حدوثها إلى مستويات تساعد المستخدم على فهم النتائج بصورة أكثر تفصيلا.

وللحصول على نتيجة، يحتاج المستخدم إلى تطبيق Samsung Health Monitor، إلى جانب تسجيل جلستي نوم مدة كل منهما خمس ساعات على الأقل خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.

وتتيح هذه البيانات للمستخدم الاطلاع على مؤشرات إضافية بشأن انتظام التنفس أثناء النوم، بدلا من الاعتماد على تنبيه عام فقط.

شروط الاستخدام


تقتصر الميزة المطورة على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، ممن لم يسبق تشخيصهم بانقطاع التنفس أثناء النوم.

وتؤكد سامسونج أن النتائج مخصصة للفحص الأولي ورصد المؤشرات المحتملة، ولا تمثل تشخيصا طبيا نهائيا، كما لا تغني عن استشارة الطبيب أو إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وحتى الآن، أكدت الشركة بدء طرح التحديث في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر، بينما لم تعلن جدولا زمنيا محددا لإتاحته في الأسواق الأخرى أو وصوله إلى ساعات Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch 8.

ولمعرفة مدى توافق الساعة مع الميزة الجديدة، يمكن للمستخدم التحقق من إصدار نظام Wear OS المثبت على جهازه، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور نتائج مثيرة للقلق، بدلا من الاعتماد على بيانات الساعة وحدها لتقييم الحالة الصحية.

ساعات Galaxy Watch سامسونج ساعات Galaxy Watch 9

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