وزير الخارجية الكوري: التنفيذ الأمين للاتفاقيات الثنائية شرطًا لتطوير العلاقات مع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الكوري جو هيون، اليوم الاربعاء، أن الاحترام والثقة المتبادلين، والتنفيذ الأمين للاتفاقيات الثنائية، تمثل شروطا أساسية لتطوير العلاقات مع أوكرانيا.

و أعرب هيون، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، عن أمله في أن يتم حل القضايا العالقة بين البلدين بسلاسة .. مشيرًا إلى التوترات الدبلوماسية على خلفية إعلان كييف في سبتمبر عن نقل أسيريْ حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

و أضاف أن كوريا الجنوبية، بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، تحافظ على موقفها الأساسي بشأن تقديم المساعدة لأوكرانيا، مشددا على أن سول ستواصل استكشاف سبل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم لإعادة إعمار هذا البلد الذي مزقته الحرب.

كما تبادل الجانبان الآراء حول قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

و من جانبه ودعا وزير الخارجية الأوكراني إلى بذل جهود دبلوماسية مشتركة لضمان الإدارة المستقرة للعلاقات الثنائية وتطويرها .. مشيرا إلى أنه لا تزال هناك خطوات أخرى نحو «التطبيع الكامل» للعلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، مؤكدا مجددا استعداد كييف لتطوير شراكة «ديناميكية وواقعية» مع سول.

كما أعرب عن امتنان كييف لكوريا الجنوبية لدعمها سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مع إعادة تأكيد دعوته لنظيره الكوري لزيارة أوكرانيا.