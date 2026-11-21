اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري الممتاز مع اقتراب انطلاق منافسات الجولة التاسعة في ظل رغبة عدد من المهاجمين في مطاردة صدارة الهدافين وخطف اللقب الذي يشهد منافسة قوية بين نجوم الأندية المشاركة في المسابقة.

وواصل محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت انفراده بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف ليبتعد بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، ويمنح نفسه أفضلية في سباق المنافسة على لقب هداف المسابقة.

4 لاعبين يطاردون الصدارة.. ومنافسة قوية على الوصافة

وفي المقابل، تشهد المراكز التالية منافسة رباعية بين حسام حسن مهاجم الاتحاد السكندري وصلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي وإدريسا تيام لاعب المقاولون العرب بعدما سجل كل منهم 4 أهداف، ليحتلوا المراكز التالية لمتصدر الترتيب.

كما تضم قائمة المنافسين على لقب الهداف عددا من اللاعبين الذين يمتلكون 3 أهداف أبرزهم أحمد بحبح ومصطفى البدري لاعبا بتروجت، وأحمد شريف لاعب الزمالك، وماولي وايو لاعب القناة، إلى جانب أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لتظل المنافسة مفتوحة أمام الجميع مع استئناف مباريات الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة التاسعة يوم الاثنين المقبل كالتالي:

1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 8 أهداف.

2- حسام حسن – الاتحاد السكندري – 4 أهداف.

3- صلاح محسن – المصري – 4 أهداف.

4- إدريسا تيام – المقاولون العرب – 4 أهداف.

5- أحمد بحبح – بتروجت – 3 أهداف.

6- أحمد شريف – الزمالك – 3 أهداف.

7- مصطفى البدري – بتروجت – 3 أهداف.

8- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

9- أحمد سيد زيزو – الأهلي – 3 أهداف.

وتترقب جماهير الكرة المصرية ما ستسفر عنه مباريات الجولة التاسعة في ظل سعي محمود ممدوح للحفاظ على صدارته وتوسيع الفارق مع منافسيه بينما يأمل أصحاب المراكز التالية في استغلال المواجهات المقبلة لتقليص الفارق والدخول بقوة في سباق المنافسة على لقب هداف الدوري المصري.