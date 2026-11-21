روى المهندس جمال أنور السادات، نجل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، تفاصيل جديدة من كواليس الزيارة التاريخية التي أجراها والده إلى القدس عام 1977، كاشفًا عن موقف شخصي جمعهما قبل الرحلة، عندما طلب منه مرافقته لكنه فوجئ برفض الرئيس الراحل.

عدم وجود مقعد شاغر بالطائرة

وأوضح جمال السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «MBC مصر»، أنه طلب من والده السفر معه إلى القدس حتى يكون بجواره خلال الزيارة، إلا أن السادات حاول إقناعه بعدم الذهاب بحجة عدم وجود مقعد شاغر بالطائرة.

وأضاف أنه لم يقتنع بهذا الرد، وعاود مطالبته بمرافقته، مستشهدًا باصطحاب عثمان أحمد عثمان في الرحلة، قائلًا لوالده: «إنت خدت عثمان أحمد عثمان معاك مش هتاخد ابنك؟»، ليفاجئه الرئيس الراحل برد يعكس حجم المخاطر التي كان يتوقعها، قائلًا: «يا ابني أنا مش عارف إيه منتظرني هناك يا ابني».

التهديدات الأمنية التي أحاطت بالزيارة

وأشار نجل الرئيس الراحل إلى أن والده كان حريصًا على سلامته، خاصة في ظل التهديدات الأمنية التي أحاطت بالزيارة، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي كان يتوقع احتمالية وقوع عملية انتحارية تستهدف الرئيس المصري.

وكشف جمال السادات أن الاستعدادات الأمنية تضمنت وجود قناصة في المطار، تحسبًا لأي هجوم محتمل فور فتح باب الطائرة، وهو ما يعكس طبيعة المخاطر التي صاحبت تلك الزيارة التاريخية.