قال الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن مطالبة إيران باستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتح منشآتها النووية أمام التفتيش يمنح هذه المطالب ثقل كبير، ويمثل ضغط حقيقي على طهران من خلال المؤسسات الدولية بما يجعلها أمام ضرورة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتفتيش والرقابة على منشآتها النووية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الملف النووي الإيراني كان من أبرز القضايا التي تناولتها القمة الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أن المناقشات تضمنت خمس قضايا، من بينها المسألة الإيرانية والتوازن في الشرق الأوسط.

وأضاف أن البيان الثلاثي أشار إلى ضرورة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتوافق على أن الحروب النووية لا يوجد فيها منتصر، وأن جميع الأطراف ستكون خاسرة، مشيرًا إلى أن الأزمة الإيرانية تجاوزت مسألة نسب تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي، وفرضت نفسها بقوة على مناقشات قادة الدول الثلاث.