تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية بعد تعرض مهاجمه الإنجليزي هاري كين لإصابة خطيرة في أربطة الكاحل، خلال مواجهة كولن، ضمن منافسات الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في نتيجة زادت من معاناة الفريق البافاري.



هاري كين مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة 4 أشهر

وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة هاري كين بتمزق في أربطة الكاحل، بعدما تعرض لتدخل قوي من لاعب كولن يويل شميد، خلال أحداث المباراة، ليضطر لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 20، وسط مخاوف من طول فترة غيابه.



وأوضحت الصحيفة أن المهاجم الإنجليزي مهدد بالابتعاد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وهو ما يمثل خسارة فنية كبيرة لبايرن ميونخ، خاصة في ظل الدور الأساسي الذي يلعبه كين في الخط الأمامي للفريق، وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.



من جانبه، أكد ماكس إيبيرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، طبيعة الإصابة التي تعرض لها المهاجم الإنجليزي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تدرس في الوقت الحالي جميع الخيارات الطبية المتاحة، وعلى رأسها إمكانية خضوع اللاعب لعملية جراحية، من أجل تحديد البرنامج العلاجي المناسب.



عودة كومباني لقيادة تدريبات بايرن ميونخ



وعلى جانب آخر، شهدت تدريبات بايرن ميونخ عودة البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، بعد غيابه عن قيادة الفريق خلال خمس مباريات، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف الأيسر، إثر سقوطه على الأرض.



وكان كومباني قد تعرض لوعكة صحية يوم 23 أكتوبر الماضي، بعدما سقط مغشيًا عليه أثناء متابعته مران الفريق الثاني، ليتم نقله إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.



وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة المدير الفني البلجيكي بالتهاب في الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، نتيجة تعرضه لعدوى فيروسية، كما أسفر سقوطه عن إصابته في الكتف الأيسر.



وجاءت عودة كومباني إلى التدريبات لتمنح الفريق دفعة فنية ومعنوية، في الوقت الذي يواجه فيه الجهاز الفني تحديًا جديدًا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها هداف الفريق هاري ك