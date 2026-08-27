بعد عودته من العمرة | محمد موسى يكشف تفاصيل أول فرح سعودي يحضره

قال الإعلامي محمد موسى، في أول ظهور له عقب عودته من أداء مناسك العمرة، إنه عاش خلال رحلته أجواء روحانية مميزة، بعدما كتب الله له أداء العمرة هذا العام، وبدأ رحلته من المدينة المنورة بالتزامن مع احتفالات الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، متمنيًا الخير والسلام للأمة الإسلامية.



وكشف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، عن جانب مختلف من رحلته في المدينة المنورة، بعدما شارك في حفل زفاف شقيقة صديقه هتان عطية، مؤكدًا أن هذه كانت المرة الأولى التي يحضر فيها حفل زفاف سعودي، وأنه فوجئ بجمال الأجواء وبساطة الاحتفال ودفء المشاعر بين أفراد العائلتين.



وأشار موسى إلى أن أكثر ما لفت انتباهه في الزفاف هو غياب المبالغة والتكلف، موضحًا أن الفرحة كانت حاضرة بصورة طبيعية، وسط أجواء عائلية اتسمت بالألفة والبساطة، إلى جانب رقصة السيف التي قدمها العريس وسط أهله وأهل العروس، في مشهد عكس خصوصية العادات السعودية وجمال الاحتفال.



وأعرب الإعلامي محمد موسى عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة، مؤكدًا أن أجواء الزفاف دفعته إلى المقارنة بين الاحتفالات التي يغلب عليها الإسراف والمظاهر، وبين الأفراح البسيطة التي تصل إلى القلب دون تكلف. ووجه التهنئة للعروسين، متمنيًا لهما حياة مستقرة وسعيدة، كما قدم التهنئة لعائلتيهما ولصديقه هتان عطية، شقيق العروس، متمنيًا للجميع دوام الفرح والسعادة.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/10551 57067093491