قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستعد لقصف أهداف بريطانية في أوكرانيا وخارجها
الأوليمبية توقف رئيس وفد المصارعة وتحيله للجنة القيم بعد هروب الشامي في ترانزيت روما
وزارة الرياضة تحيل واقعة هروب الشامي للنيابة العامة
صلاح يتوج بجائزة أفضل أهداف الجوله الثانية في الدوري التركي
إحالة طبيبة تأمين صحي للتحقيق بسبب سوء معاملة المواطنين
أول مناظرة رئاسية في فرنسا.. انقسام الوسط يفتح الطريق أمام لوبان وميلانشون
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة وخطوات التقنين
قرارات عاجلة لإحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد
هبة مجدي تعرب عن سعادتها بالغناء في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
حريق بالطابق السابع داخل عقار بمدينة نصر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
جاد شويري يكشف لـ«صدى البلد» كواليس ألبوم «بلبلة»..ويعلن حماسه لدخول عالم التمثيل | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح مركزين تكنولوجيين بالمنيرة وشلقان ضمن احتفالات العيد القومي الـ 158

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مركزين تكنولوجيين جديدين بالوحدتين المحليتين بالمنيرة وشلقان، التابعتين لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ158، وفي إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والقرى، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين وتيسير حصولهم عليها.


وخلال الجولة، افتتح المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بشلقان، والمقام على مساحة 150 مترًا مربعًا، والمجهز بنظام النداء الآلي، ويضم موظفين مدربين على التعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين.
كما تم تزويد المركز بالأجهزة والمعدات الإلكترونية اللازمة من خلال جهود المشاركة المجتمعية، بما يعزز جاهزيته ويرفع كفاءة منظومة العمل، ويسهم في تنظيم استقبال المواطنين والحد من التكدس وتقليل فترات الانتظار.
كما افتتح المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بالمنيرة، والمقام على مساحة 170 مترًا مربعًا، والمجهز بنظام النداء الآلي، ويضم كوادر مدربة على تقديم الخدمات والتعامل مع منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، إلى جانب دعمه بالأجهزة والمعدات الإلكترونية اللازمة من خلال المشاركة المجتمعية.
ويأتي افتتاح مركزي المنيرة وشلقان استكمالًا لخطة محافظة القليوبية للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث شهد شهر يوليو الماضي افتتاح 3 مراكز تكنولوجية جديدة، ليصل إجمالي عدد المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمركز والمدينة إلى 5 مراكز، بواقع مركز داخل كل وحدة محلية.
وأكد محافظ القليوبية أن هذا التوسع يستهدف تخفيف الضغط عن المركز التكنولوجي الرئيسي بمدينة القناطر الخيرية، وتقريب منافذ تقديم الخدمات الحكومية من المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل الحاجة إلى الانتقال للمدينة لإنهاء المعاملات، ويسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأشار المحافظ إلى أن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتوسع في إتاحتها بالقرب من المواطنين، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة ويرفع كفاءة الجهاز الإداري.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة العمل المحلي والتحول الرقمي، من خلال ميكنة الإجراءات وتوحيد دورة العمل وتعزيز المتابعة والشفافية، بما ينعكس على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط وحسن التعامل مع المواطنين، مع المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية، والعمل على تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والتجهيزات المتاحة.
ويأتي افتتاح مركزي المنيرة وشلقان ضمن سلسلة المشروعات الخدمية التي تشهدها محافظة القليوبية بالتزامن مع احتفالاتها بعيدها القومي الـ158، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المحلية وتوفيرها للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، دعمًا لتوجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة وسهولة.

القليوبية محافظة القليوبية جولة تفقدية المراكز التكنولوجية القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

بالصور

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد