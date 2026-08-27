محافظ القليوبية يفتتح مركزين تكنولوجيين بالمنيرة وشلقان ضمن احتفالات العيد القومي الـ 158

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مركزين تكنولوجيين جديدين بالوحدتين المحليتين بالمنيرة وشلقان، التابعتين لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ158، وفي إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والقرى، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين وتيسير حصولهم عليها.



وخلال الجولة، افتتح المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بشلقان، والمقام على مساحة 150 مترًا مربعًا، والمجهز بنظام النداء الآلي، ويضم موظفين مدربين على التعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما تم تزويد المركز بالأجهزة والمعدات الإلكترونية اللازمة من خلال جهود المشاركة المجتمعية، بما يعزز جاهزيته ويرفع كفاءة منظومة العمل، ويسهم في تنظيم استقبال المواطنين والحد من التكدس وتقليل فترات الانتظار.

كما افتتح المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بالمنيرة، والمقام على مساحة 170 مترًا مربعًا، والمجهز بنظام النداء الآلي، ويضم كوادر مدربة على تقديم الخدمات والتعامل مع منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، إلى جانب دعمه بالأجهزة والمعدات الإلكترونية اللازمة من خلال المشاركة المجتمعية.

ويأتي افتتاح مركزي المنيرة وشلقان استكمالًا لخطة محافظة القليوبية للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث شهد شهر يوليو الماضي افتتاح 3 مراكز تكنولوجية جديدة، ليصل إجمالي عدد المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمركز والمدينة إلى 5 مراكز، بواقع مركز داخل كل وحدة محلية.

وأكد محافظ القليوبية أن هذا التوسع يستهدف تخفيف الضغط عن المركز التكنولوجي الرئيسي بمدينة القناطر الخيرية، وتقريب منافذ تقديم الخدمات الحكومية من المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل الحاجة إلى الانتقال للمدينة لإنهاء المعاملات، ويسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتوسع في إتاحتها بالقرب من المواطنين، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة ويرفع كفاءة الجهاز الإداري.

وأوضح أن المراكز التكنولوجية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة العمل المحلي والتحول الرقمي، من خلال ميكنة الإجراءات وتوحيد دورة العمل وتعزيز المتابعة والشفافية، بما ينعكس على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط وحسن التعامل مع المواطنين، مع المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية، والعمل على تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والتجهيزات المتاحة.

ويأتي افتتاح مركزي المنيرة وشلقان ضمن سلسلة المشروعات الخدمية التي تشهدها محافظة القليوبية بالتزامن مع احتفالاتها بعيدها القومي الـ158، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المحلية وتوفيرها للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، دعمًا لتوجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة وسهولة.