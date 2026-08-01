الغردقة لسينما الشباب يوجه التحية لروح هاني شنودة.. وموسيقى أفلامه تزين حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان

يوجه مهرجان الغردقة لسينما الشباب التحية الي روح الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي رحل عن عالمنا يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز ال٨٣ عاما تاركا ارثا فنيا كبيرا.

على مستوى الأغنية والموسيقي التصويرية للأعمال السينمائية والتليفزيونية .

يخصص المهرجان فقرة في حفل إفتتاح دورته الرابعة يوم ١٠ سبتمبر المقبل بقصر ثقافة الغردقة

لاشهر المؤلفات الموسيقية التي قام بتاليفها الراحل لعدد من الأفلام الشهيرة وفي مقدمتها فيلم الحريف الذي اختار المهرجان بوستره ليكون شعار دورته هذا العام في إطار احتفاله بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان .

كما تتضمن الفقرة موسيقى أفلام المشبوه وشمس الزناتي ولاعزاء للسيدات وعصابة حمادة وتوتو والافوكاتو وغيرها

يقوم بعزف هذه المقطوعات الفنان رضوان عبدالكريم .

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن احتفاء المهرجان بالموسيقار الكبير هاني شنودة يأتي تقديرا لفنان قدم الكثير لصناعة السينما المصرية وكانت مؤلفاته احد اسباب نجاح الافلام التي قام بوضع موسيقاها التصويرية .

موضحا أن الراحل ساهم بموهبته الكبيرة وعطائه الفني في تقريب الموسيقى التصويرية الي الجمهور بمختلف أجياله

لافتا إلي أن ابداعه لم يتوقف حتى قبل ساعات قليله من ازمته الصحية التي دخل بسببها المستشفى .

وقال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن الفنان الراحل اثري الحركة الموسيقية والسينمائية بالعديد من الروائع على مستوى الألحان والموسيقي التصويرية

مشيرا إلي أن مؤلفاته في مجال الموسيقى التصويرية تجاوزت الحدود العربية وعُزفت في المحافل الدولية الكبري ومنها حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب عام ٢٠٢٠ عندما عُزفت مقطوعته الشهيرة "لونجا 79 أثناء صعود رامي يوسف على المسرح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن مسلسله "رامي" الذي استخدم الموسيقى ذاتها ضمن أحداثه.

من جانبه قال الفنان رضوان عبدالكريم ان الفنان الراحل هاني شنودة ساهم في تقديم مواهب عديدة على مستوى العزف والغناء

مشددا علي فخره واعتزازه بتقديم مؤلفاته على مستوى الموسيقى التصويرية لمجموعة من أشهر أفلام السينما المصرية .

لافتا إلي أن هذه المقطوعات حققت انتشارا ونجاحا كبيرا ولاتزال تحققه حتى الآن .