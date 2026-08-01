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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زواج أحمد توفيق ورباب حسين

المخرج أحمد توفيق
المخرج أحمد توفيق
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج أحمد توفيق الذي قدم للسينما والتليفزيون العديد من الاعمال الدرامية الخالدة، فهو من اخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب ابي"، و"هارون الرشيد"، و"عمر بن عبد العزيز".

أخرج أيضا عددًا من الأفلام منها "القبطان" وتألق في الادوار السينمائية الهامة منها فيلم "شيء من الخوف"، "القاهرة 30"، "لا وقت للحب"، و"شئ من العذاب"، و"علي من نطلق الرصاص"، "فرسان اخر زمن"؛ وذاع صيته في الأوساط الفنية بالتزامه ومهارته الفنية والتقنية.

زواج أحمد توفيق والمخرجة رباب حسين 

للراحل مواقف انسانية مع زملائه والتي امتدت ايضا الي علاقته مع زوجته المخرجة المعروفة رباب حسين، فقد تعارفا اثناء قدومها ضمن دفعة مساعدي المخرجين في التليفزيون حيث قام بتدربيها علي اهم التقنيات لمدة 7 اشهر، وبعد هذه المدة من التعارف والاحتكاك المباشر اتفقا علي الزواج ومن تلك اللحظة وهي تعمل معه كمخرج منفذ لجميع اعماله حتي استمر الحال علي هذا النحو حتي رحيله في الاول من اغسطس عام 2005.

مسلسل يا ورد مين يشتريك 

ومن ابرز المواقف التي تدل علي حبه لزوجته وتعامله بشكل راقٍ معها انها اثناء اخراجها لمسلسل "يا ورد مين يشتريك" ارادت ترشيحه لدور صغير في المسلسل، ولكنها احرجت من ذلك وتخوفت ان تفاتحه في الامر، ولذلك وسطت الفنانة سميرة احمد لتسأله وتعرض عليه الأمر فعاد "توفيق" الي البيت وسأل زوجته "انت ما قولتيش ليه" ورحب بالدور رغم صغره راضيا وادركت وقتها مدي نبله وترفعه وليس هذا الموقف فقط الذي دل علي إنسانيته مع زوجته، ففي اثناء اخراجها لمسلسل "الف ليلة وليلة"، والذي تعرضت خلاله لضغوطات عديدة فكان يجلس مكانها في غرفة المونتاج ويتركها هي تسجل وتذيع علي الهواء مباشرة.

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