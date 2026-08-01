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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار في زفتي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار عقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى محافظة الغربية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.

مايا مرسي انهيار عقار فلسطين وزارة التضامن

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