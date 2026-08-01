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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضا البحراوي يداعب مدير أعماله على المسرح.. ويشعل الأجواء بفلاشات الجمهور

رضا البحراوي
رضا البحراوي
يمنى عبد الظاهر

شهد حفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، الذي أُقيم على المسرح الروماني، لقطة طريفة جمعت بينه وبين مدير أعماله أحمد جلال، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال ختام الحفل، وجّه البحراوي حديثه إلى مدير أعماله مازحًا: «يا أحمد.. مش إنت لوحدك اللي ماسك موبايل الـ17، كله يطلع التليفون ويشغل الفلاش».

وفور طلبه، استجاب الآلاف من الحضور وأضاءوا هواتفهم المحمولة، لتتحول ساحة الحفل إلى مشهد مضيء، وسط هتافات وتصفيق حار، في لقطة خطفت الأنظار واختتمت الحفل بأجواء مميزة

وشهد حفل رضا البحراوي ورحمه محسن وأحمد شيبه حضور جماهيري كبير، حيث توافد الآلاف من محبي الغناء الشعبي، الذين تفاعلوا معه بشكل لافت، ورددوا كلمات أشهر أغانيهم طوال فقرات الحفل، وسط أجواء من الحماس والتصفيق.

وقدم البحراوي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاح واسع، من بينها «عاش مين شاف»، و«ناس مني ومن دمي»، و«علموني»، إلى جانب عدد من الأغاني التي طلبها الجمهور، الذي شاركه الغناء في معظم فقرات الحفل.

وجاء ظهور رضا البحراوي على المسرح بعد ساعات من حالة الجدل التي أثارها بإعلانه نيته اعتزال الغناء، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «إن شاء الله هعلن اعتزالي»، دون أن يكشف عن أسباب هذا القرار أو أي تفاصيل إضافية، ما فتح باب التكهنات بين جمهوره.

يذكر أن عودة رضا البحراوي بأغنيته «عايش ما بين تعابين» والتي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» بعد أيام من حذفها. والأغنية من كلمات أحمد بومبا، وألحان أحمد عبده، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ومن إنتاج شركة «هاي ميوزيك» للمنتجين طارق عبدالستار ومحمد طارق.
 

حفل المطرب الشعبي رضا البحراوي المسرح الروماني أحمد جلال حفل رضا البحراوي الغناء الشعبي ناس مني ومن دمي

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